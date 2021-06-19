Steiner: “Schumacher ve Mazepin arasındaki gerginlik, göründüğü kadar kötü değil”

Geçtiğimiz Azerbaycan Grand Prix’sinde son turda Mazepin, takım arkadaşı Schumacher’i agresif bir hamle yaparak duvara doğru sıkıştırmıştı ve olayın ardından Alman pilot oldukça öfkelenmişti.

Yarış sonrasında Steiner, daha yolun bu kadar başındayken bunun tekrar yaşanmasını engellemek iki çaylak pilotla da konu hakkında konuştu.

Fransa Grand Prix’si öncesinde konuşan Steiner, bu konuşmanın genç pilotların arasındaki anlaşmazlığı çözdüğünü umut etse de bu gerilimin, aslında olandan çok daha kötüymüş gibi lanse edildiğinden bahsetti.

Steiner, “Bu olayın geleceği etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum.”

“Ancak bunu gerçekte olandan biraz daha farklıymış gibi gösteriyorsunuz. [Bu gerilimin] herkesin düşündüğü kadar kötü olduğunu düşünmüyorum.”

“Bu oldukça normal ve yaşanabilecek bir şey çünkü şu anda pilotlarımız kendi aralarında mücadele ediyorlar. Bu olay, takım arkadaşlarından biri ile değil de başkasıyla yaşansaydı bu kadar büyütüleceğini sanmazdım.”

“Fakat bulunduğumuz konumda, kendi aralarında savaşıyorlar çünkü aracımız şu anda diğerleriyle mücadele etmek için çok yavaş.” dedi.

Steiner, şu andan itibaren birbirleriyle nasıl yarıştıklarıyla ilgili sorumluluğun çoğunun pilotlarda olduğunu hissediyor çünkü araçta nasıl davrandıklarını kendisi kontrol edemiyor.

“Pistte olduklarında, onları nasıl disiplin altında tutabilirim ki?"

“Bence ikisi de genç ve biraz egoları var çünkü güçlü olmak istiyorlar. Yani neler olacağını sadece gelecek gösterecek."

“Ancak aracı kullanacak olan ben değilim. Sanırım bir konuda anlaştık. Böyle devam edeceğiz ve bunu tekrarlanmamasını umacağız."

“Size bunun bir daha olmayacağına %100 kesinlikle söyleyebilir miyim? Hayır, onlar yarış pilotları. Onlar rekabetçi insanlar ve yine olaylar yaşanacaktır ama onlarla tekrar ilgileneceğiz."

“Aksi takdirde zaten sıkıcı olurdu ama umarım bu dersi öğrendiler.”

Ayrıca Steiner, pilotlar arasında ufak bir rekabetin, aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını düşünüyor çünkü en azından onlara uğruna mücadele edecek bir hedefleri olduğuna inanıyor.

“En azından bir hedefleri var. Aksi takdirde, eğer uğruna savaşacak hiçbir şeyleri yoksa, sadece tur atıp dururlardı. Bu teşvik edici değildir ve en iyi performanslarını gösteremezler."

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images