Steiner: "Schumacher ve Mazepin arasında sorun çıkarsa, buna müdahale ederim"

Haas gelecek yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin kadrosuyla yarışma kararı aldı. Her iki pilot da F1'deki ilk sezonlarını geçirecekleri için kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissedecekler.

İkilinin nasıl anlaşacağı merak ediliyor ancak henüz ilk yılları olacağı düşünüldüğünde sorun yaşamalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Auto Bild ve F1-Insider ile yaptığı röportajda Steiner, “Rekabet, doğru çerçevede kaldığı sürece teşvik edicidir. Eğer durum kontrolden çıkmaya başlarsa kesinlikle müdahale edeceğim. Şahsen böyle bir şeye ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Her iki sürücüye de güveniyorum."

"Sorumluluğun farkındayım. Ayrıca Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi genç sürücülerle yarışmanın ne demek olduğunu da biliyorum. İnişler ve çıkışlar olacak. Yine de böyle bir şey yapma fırsatınız varsa bunu değerlendirmelisiniz. Risk yoksa eğlence de yoktur."

"Dürüst olmak gerekirse şu anda en iyi takımlardan biri değiliz. Bence bu Mick için iyi bir şey. Bizimle birlikte büyüme fırsatı yakalamış oluyor. Nerede olduğunu biliyor ve başlangıçta o kadar da baskı altında olmayacak."

"Ön tarafta yarışan ve kendi becerilerini gösterebileceği süper hızlı bir aracımız olsaydı, herkes bir Schumacher olarak ondan zafer beklerdi. Durumumuz böyle değil. Bu, öğrenmek ve gelişmek için daha fazla zamanı olduğu anlamına geliyor."

"Ayrıca 2021 bizim için bir geçiş yılı olacak çünkü yönetmelikler 2022'ye kadar çok fazla değişmeyecek. Bu yüzden 2021'de sporu öğrenecek ve 2022'de tamamen hazır olacak sürücülere sahip istedim. Bu sorumluluğun ciddi anlamda farkındayım. Kesinlikle eleştiri olacak ama bunu şimdiden kabulleniyorum."

Schumacher'le yapılan görüşmeleri kiminle gerçekleştirdiği sorusuna Steiner, "Temelde uzun süredir Schumacher ailesi için çalışan Sabine Kehm ve Mick'in avukatlarıyla yaptık." yanıtını verdi.

Mick Schumacher, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, bir Schumacher'le çalışmanın "gurur verici" olduğunu belirtti.

"Tüm ekip bundan ötürü gururlu. Takımda daha önce Mick'in babasıyla çalışmış insanlar var. Gerçekten neşelendiler ancak bunun sadece neşe ve mutluluk anlamına gelmediğini, aynı zamanda aşırı derecede baskı ve sorumluluk getirdiğini de biliyoruz. Soyadının baskısını Mick'ten uzak tutmamız ve aynı zamanda onu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor."

"Onun gelişi Formula 1 için de iyi: Michael bir efsane ve şimdi oğlu burada yarışacak. Schumacher adını Formula 1'e geri getiriyoruz, ki bence tam da ihtiyaç duyulan türden bir hikaye."

"Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum: Mick koltuğu isminden dolayı değil, başarılarından dolayı aldı. Şu ana kadar yarıştığı şampiyonaları kazandı. Bunun anlamı: Adı mesela Mick Müller olsa bile listemize alırdık veya başkaları da alırdı."

"Mick hem çok iyi hazırlanmış hem de çok motive görünüyor. Başarılı olmak istiyor ve ben de mutluyum çünkü bize geleceği haberini aldığında ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Bu onun için bir sorun değildi."

Steiner, Mick ve Mazepin'in tıpkı daha önce Charles Leclerc'in yaptığı gibi çabucak Formula 1'e alışmasını bekliyor.

“Charles İlk yarışlarda takım arkadaşından (Marcus Ericsson) daha hızlı değildi, ama çok çabuk öğrendi. Bu, Mick'ten ve Nikita'dan beklediğimiz ilk şey. Sezonun ikinci yarısında neyi nasıl yapacağını çok iyi bilen iki sürücümüz olacağına inanıyorum."

"2022'ye kadar, her ikisi de bir sonraki seviyeye geçmeli ve neler yapabileceklerini göstermeliler. Bizim işimiz onları geliştirmek ve yeteneklerini göstermelerini sağlamak için gereken aracı üretmek. Sonrasında kendi kaderlerini kendileri yazacak."