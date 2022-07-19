Steiner: "Schumacher, Magnussen'e sahip olduğu için şanslı"

"Mick böyle bir takım arkadaşına sahip olduğu için çok şanslı çünkü telemetrisini incelediği için Kevin'dan hem insani hem de profesyonel anlamda çok şey öğreniyor. Bu sayede geçen yıla göre daha rahat bir ortamda."

Steiner, Mick'in ortaya koyduğu performansı da övdü ve daha önce yaptığı eleştirilerin sadece kendisine yardım ettiğini dile getirdi.

"O anki durum için onu övemezdim çünkü puan kazanmamıştık ve o da bir yarışçı olarak herhangi bir ilerleme kaydedememişti. Haliyle bu kötü bir şey."

"Fikrimi diğer insanlardan daha açık şekilde ifade ediyorum, bunu daha doğrudan yapıyorum. Eğer birisi bundan hoşlanmıyorsa, o zaman benimle iletişim kurmasına gerek yok.

"Mick'e olan ilgi geçmişinden kaynaklanıyor ama benim için o da herkes gibi bir yarışçı. Olması gereken şey budur."