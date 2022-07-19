Steiner: "Schumacher, Magnussen'e sahip olduğu için şanslı"
Haas patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in Kevin Magnussen'le takım arkadaşı olmasının kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.
Mick Schumacher geçen yıl Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olurken, sezon boyunca Rus sürücüye büyük üstünlük kurmuştu.
Fakat bu yıl deneyimli Kevin Magnussen ile takım arkadaşı olan Mick, başlangıçta epey zorlanırken, son yarışlarda durumu tersine çevirdi.
Haas patronu Gunther Steiner'a göre Magnussen'in varlığı, Mick üzerine olumlu bir etki yaratıyor.
Steiner, Red Bulletin'e verdiği demeçte, "Kevin, Mick için olabilecek en iyi şey. Ona Kevin'la sözleşme imzaladığımızı söylediğimiz zaman çok sevindi."
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Fotoğraf: Alessio Morgese
"Kevin işbirliği yapma konusunda çok istekli, Mick'le ilgileniyor, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve onunla sert şekilde rekabet etmekten ziyade kendisine yardım etmeye çalışıyor."
"Mick böyle bir takım arkadaşına sahip olduğu için çok şanslı çünkü telemetrisini incelediği için Kevin'dan hem insani hem de profesyonel anlamda çok şey öğreniyor. Bu sayede geçen yıla göre daha rahat bir ortamda."
Steiner, Mick'in ortaya koyduğu performansı da övdü ve daha önce yaptığı eleştirilerin sadece kendisine yardım ettiğini dile getirdi.
"O anki durum için onu övemezdim çünkü puan kazanmamıştık ve o da bir yarışçı olarak herhangi bir ilerleme kaydedememişti. Haliyle bu kötü bir şey."
"Fikrimi diğer insanlardan daha açık şekilde ifade ediyorum, bunu daha doğrudan yapıyorum. Eğer birisi bundan hoşlanmıyorsa, o zaman benimle iletişim kurmasına gerek yok.
"Mick'e olan ilgi geçmişinden kaynaklanıyor ama benim için o da herkes gibi bir yarışçı. Olması gereken şey budur."
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