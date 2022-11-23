Steiner, Schumacher konusunda medyanın baskısını umursamıyor

Haberi dinle

İki senelik Haas macerasının ardından koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaptıran Schumacher, gelecek sezon F1 gridinde yer almayacak.

Haas'ın Schumacher ile yolları ayırma kararının tam sebepleri bilinmiyor, ancak tahminler takımın yüksek masraflı kazalardan ve Schumacher'in geniş çevresinden sıkılmış olduğu yönünde. Bu çevrenin başını Mick'in amcası Ralf Schumacher ve Steiner'ı sürekli eleştiren Alman medyası çekiyor.

Bu iddiaları reddeden Steiner, medya ile görüş ayrılıkları yaşamalarının normal olduğunu belirtti.

PlanetF1'e konuşan Steiner, "Hayır, biz sadece Almanlara değil, hiçbir medyaya farklı bir muamelede bulunmuyoruz, bunu bilmelisiniz. Kimseyi ayrı tutmak istemiyorum, yoksa üzülüyorlar."

"Medyanın kendi fikirleri var ve bunları paylaşmakta özgürler, ancak biz Haas F1 olarak işimize bakmak zorundayız, yaptığımız da bu."

Sonrasında F1-Insider'a verdiği bir diğer röportajda Ralf'in verdiği demeçlerin kendisi için anlam ifade edip etmediği sorulan Steiner, "Hayır, nitekim bunu aştım."

"Mick'e çok saygı duyuyorum - Schumacher ismi olmasa bile - öyle ki insanların Mick'i savunmak zorunda hissettikleri için hakkımda söylediklerinden etkilenmiyorum."

"Önemli olan benim bir insan ve bir pilot olarak Mick'e bakış açımın nasıl olduğu, insanların onun hakkında söyledikleri değil." dedi.

Haas team photo Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Günün sonunda Haas için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmak zorunda olduğunu söyleyen Steiner, "Herhangi bir baskı hissetmediğimi söylersem, bu tamamen yalan olur.. Mick nasıl hissediyorsa biz de öyle hissediyoruz."

"Elbette her şeyden önce bu bizim takımımızla ilgili. Bu Bay Haas'a ait ve ben onun için çalışmak zorundayım, yani başkası için çalışamam."

"Benim için Mick sadece Mick'tir. Schumacher ismine saygı duyuyorum ama bu size puan kazandırmıyor."

"Schumacher ismi kesinlikle medyanın çok ilgisini çekti. Finansal olarak etkisini bilmiyorum. Kesinlikle bir zararı olmadı ama bundan zengin olduğumuz da söylenemez."

"Tam tersine, bu hem bir lütuf hem de bir lanet. Çok fazla enerji aldı ve bazen de çok fazla baskı getirdi. Tıpkı Mick için hem bir lütuf hem de bir lanet olduğu gibi." dedi.