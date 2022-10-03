Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hamilton, yaptığı hata için kendisini cezalandırmayacak Sonraki / Seidl, Alpine ile dördüncülük mücadelesinin Abu Dhabi'ye kadar sonuçlanmasını beklemiyor
Formula 1 Haberler

Steiner: "Schumacher hâlâ listemizde"

Haas patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'i 2023 için tamamen gözden çıkarmadıklarını söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Steiner: "Schumacher hâlâ listemizde"
Haberi dinle

Haas, 2022 sezonunun ardından Kevin Magnussen ile yola devam edecek fakat takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Koltuk için Nico Hulkenberg öne çıkarken, Antonio Giovinazzi de seçenekler arasında yer alıyor gibi görünüyor. Son seçenek ise Mick Schumacher.

Alman pilot bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizdi ancak bunda Haas'ın sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyememesinin de payı vardı.

Son günlerde Hulkenberg'in Haas'la anlaştığı dedikoduları iyice tavan yaptı.

Fakat Steiner, şu anda kimseyle anlaşmadıklarını ve Schumacher'in de listelerinde olduğunu söyledi.

Steiner, "Listemizde süper lisansa sahip sürücüler var ve hepsiyle görüşüyoruz."

"Bunlardan birisi de Nico Hulkenberg."

"Fakat Mick de listemizde, aksi taktirde zaten kararımızı çoktan vermiş olurduk. Şimdi ileriye dönük olarak takım için en iyi kararın ne olduğuna bakıyoruz."

"Yine de kendimize belirli bir son tarih belirlemiyoruz." dedi.

Schumacher ise geleceğiyle alakalı hiçbir gelişme olmadığını söyledi ve şunlar ekledi: "Yeni hiçbir şey yok."

"Mevcut durum Haas'la olan ilişkimi etkilemiyor. Takım neler yapabileceğimi biliyor. Tür verilere sahibiz, yani her şey ortada."

"Baskı her zaman hayatımın ve sportif kariyerimin bir parçası oldu. Baskıyı alıp, ekstra motivasyon ve güce dönüştürmeyi seviyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton, yaptığı hata için kendisini cezalandırmayacak
Önceki haber

Hamilton, yaptığı hata için kendisini cezalandırmayacak
Sonraki haber

Seidl, Alpine ile dördüncülük mücadelesinin Abu Dhabi'ye kadar sonuçlanmasını beklemiyor

Seidl, Alpine ile dördüncülük mücadelesinin Abu Dhabi'ye kadar sonuçlanmasını beklemiyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş Singapur GP
Formula 1

Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş

Briatore: "FIA'daki insan sayısı yetersiz" Singapur GP
Formula 1

Briatore: "FIA'daki insan sayısı yetersiz"

Tokyo, 2024 Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için anlaşma imzaladı
Formula E

Tokyo, 2024 Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için anlaşma imzaladı

Son Haberler

Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş
Formula 1 Formula 1

Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş

Ferrari'nin baş stratejisi Inaki Rueda, Charles Leclerc'i erkenden pite alarak Red Bull'u hataya zorlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları kabul edilemez"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları kabul edilemez"

Fernando Alonso, Singapur Grand Prix'sinde bir kez daha yarış dışı kalmasının ardından Alpine'in bu yılki dayanıklılık sorunlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ferrari: "Bütçe sınırını çok az geçmek bile 0.5 saniye kazandırır"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Bütçe sınırını çok az geçmek bile 0.5 saniye kazandırır"

Ferrari, FIA'nın Formula 1 bütçe sınırı ihlallerini ciddiye alması gerektiğini çünkü küçük bir fazla harcamanın bile 0.5 saniyeye denk gelebileceğini söyledi.

Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"

Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sinde bugüne kadarki F1 kariyerinin dördüncü galibiyetini elde etti ve Red Bull takım patronu Christian Horner'dan başarısı konusunda övgüler aldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.