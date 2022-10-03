Steiner: "Schumacher hâlâ listemizde"

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Haas, 2022 sezonunun ardından Kevin Magnussen ile yola devam edecek fakat takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Koltuk için Nico Hulkenberg öne çıkarken, Antonio Giovinazzi de seçenekler arasında yer alıyor gibi görünüyor. Son seçenek ise Mick Schumacher.

Alman pilot bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizdi ancak bunda Haas'ın sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyememesinin de payı vardı.

Son günlerde Hulkenberg'in Haas'la anlaştığı dedikoduları iyice tavan yaptı.

Fakat Steiner, şu anda kimseyle anlaşmadıklarını ve Schumacher'in de listelerinde olduğunu söyledi.

Steiner, "Listemizde süper lisansa sahip sürücüler var ve hepsiyle görüşüyoruz."

"Bunlardan birisi de Nico Hulkenberg."

"Fakat Mick de listemizde, aksi taktirde zaten kararımızı çoktan vermiş olurduk. Şimdi ileriye dönük olarak takım için en iyi kararın ne olduğuna bakıyoruz."

"Yine de kendimize belirli bir son tarih belirlemiyoruz." dedi.

Schumacher ise geleceğiyle alakalı hiçbir gelişme olmadığını söyledi ve şunlar ekledi: "Yeni hiçbir şey yok."

"Mevcut durum Haas'la olan ilişkimi etkilemiyor. Takım neler yapabileceğimi biliyor. Tür verilere sahibiz, yani her şey ortada."

"Baskı her zaman hayatımın ve sportif kariyerimin bir parçası oldu. Baskıyı alıp, ekstra motivasyon ve güce dönüştürmeyi seviyorum." dedi.