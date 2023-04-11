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Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim"

Guenther Steiner'in dediğine göre Mick Schumacher'in yaptığı kazalar takıma büyük harcamalara mal oldu.

Zeynep Taş
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Steiner, Schumacher hakkında: "Güvenmediğim bir pilotla devam edemezdim"
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Guenther Steiner, Mick Schumacher'in 2022 Formula 1 sezonunda Haas'a 2 milyon dolarlık kaza hasarına mal olduğunu iddia ediyor.

Haas Takım Patronu, yeni kitabı Surviving to Drive'ın bir bölümünde, geçen yıl Japonya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sırasında takıma 700.000 dolara mal olduğunu söylediği Schumacher de dahil olmak üzere bazı pilotlar hakkında açık bir değerlendirme yapıyor.

Kaza, zorlu hava koşullarındaki ilk antrenman seansında, Schumacher'in 7. virajda kayması nedeniyle spin atmasıyla meydana geldi.

The Sunday Times'ın haberine göre Steiner kitapta, "Bu kaza pite döneceği turda oldu!" 

"Elbette pist çok ıslaktı ama başka hiç kimse pite dönerken kaza yapmadı!

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"700.000 dolarla kaç kişiyi işe alabilirdik? Ve şimdi o parayı bulmak zorundayım."

Schumacher 2022'de Suudi Arabistan ve Monako da dahil olmak üzere üç büyük kaza yaptı.

Steiner kazadan sonra Schumacher'e olan güvenini kaybettiğini ve bir ay sonra 2023 için onun yerine Nico Hulkenberg'i getirdiğini söylüyor.

Steiner, "Beş dakika içinde bütün aracı kaybettik ve aracı baştan aşağı onarmak zorunda kaldık."

"Yavaş bir turda aracı güvenli bir şekilde sürebileceğine güvenmediğim bir pilotla çalışmaya devam edemem. Bu çok saçma." diye belirtti.

Schumacher takımdan ayrıldıktan sonra Mercedes'te yedek pilot olarak görev aldı. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Nyck de Vries ile aynı yolu izleyerek F1 koltuğuna geri dönebileceğine inanıyor.

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