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Steiner'dan Schumacher fanlarına uyarı: "Sonuçlar harika olmayacak"

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Betim Aker

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher hakkındaki kuşkucu fikirlere katılmadığını, ancak bu sezon sonuçların harika olmayacağını söyledi.

Steiner'dan Schumacher fanlarına uyarı: "Sonuçlar harika olmayacak"

Haas, 2021 yılına iki çaylakla başlayacak tek takım olacak. Haas takım patronu Guenther Steiner de sezon öncesinde birkaç sorumuzu cevapladı.

Mick’in zamana ihtiyacı olmasından dolayı tam potansiyelini 2022 yılında mı göstereceği sorulduğunda Steiner, ‘’Bunun hakkında emin gibiyim. Çünkü aracımız da en iyisi değil, bunu da söylemeliyim. Her zaman söylediğim gibi, bu yıl bizim için bir geçiş yılı olacak. Sadece Mick’in değil, iki sürücümüzün de olabildiğince çok şey öğrenip, bir sonraki seneye hazır olmasınız istiyorum.''

''[Mick’le ilgili] Bu kuşkuculuk fikrini paylaşmıyorum. Geçmişte başarılı olması birkaç yıl sürmüş olabilir, ancak iki kere böyle olması, herkesten uzun bir süreye ihtiyacı olduğunu göstermiyor. Belki de bir şeyler yanlıştı. Detayları bilmiyorum. Formula 3 takımında da Formula 2 takımında da onun yanında değildim. Bu yüzden onun diğerlerinden uzun süreye ihtiyacı olduğu çıkarımını yapamam. Ancak bu sezon Mick çok iyi sonuçlar alamayacak, çünkü bunun için materyali yok.''

''Ancak Mick için en büyük hedef, aracımız iyi hale geldiği ana kadar mümkün olduğunca çok gelişmesi olacak. O, Formula 2 veya Formula 3’te olduğu gibi sadece iki seneliğine burada değil. Uzun yıllar sporda kalmak için burada. Formula 1’deki ilk yıl her zaman zordur, buraya hemen gelip rekabetçi olmak da zordur. Araçlar burada çok rol oynuyor.''

''Bu sezon sahip olduğumuz aracı biliyorum. Bir sonraki yıla odaklanmak için bu yıl gelişimi durduracağız. Bu yüzden Mick’in ilk sıralama turundan sonra birinci veya ikinci sırada olmasını bekleyemeyiz.’’ dedi.

Sıralama turlarında Q2’nin bir başarı sayılıp sayılmayacağı sorulan Steiner sözlerine şöyle devam etti: ‘’Kesinlikle! Taraftarların büyük beklentileri var.’’

‘’Bahanelerden hoşlanmam. Bence basın Mick’in üzerinde çok baskı yaratmamalı. Ancak eğer yaratırlarsa da, bununla baş edebilecek durumda olmalıyız. Mick bununla baş edebilecek. Formula 1  güneşin her zaman yüzünüze gülmediği bir spordur. Her sporda böyledir. Zor günleriniz olduğunda, bir şeyler öğrenirsiniz. Kaybetmekten de çok şey öğrenirsiniz. Niki Lauda bir keresinde en çok kaybettiği zaman öğrendiğini söylemişti. Kazandığında değildi. Kazandığınızda, öğrenmenize gerek yoktur.’’

‘’Amacımız iki sürücümüzü de gelecek yıla hazırlamak. Unutmayın ki, biz bu sezon da alabileceğimiz en iyi sonucu almak istiyoruz. Tam atak yapacağız. Ancak koşullar bu yıl biraz daha farklı.’’

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Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team

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