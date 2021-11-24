Steiner: "Schumacher, dünya şampiyonu olacak yeteneklere sahip değil"

2020 Formula 2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından bu yıl Formula 1'e geçen Mick Schumacher, serideki ilk yılında gridin en yavaş takımı olan Haas'la yarıştı ve buna rağmen çarpıcı yarışlar çıkardı.

Takım arkadaşı Nikita Mazepin'i düzenli olarak yenen ve Haas VF-21'in zorluklarına daha iyi adapte olan Schumacher, şampiyonada puan alamasa bile hem kendi takım patronundan hem de F1 dünyasından övgüler alıyor.

Takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'le çalıştıkları ilk yılın ardından, Alman pilotun şampiyonluk için gereken her şeye sahip olduğunu söyledi.

Steiner, "O, sadece 20 sürücülük gridi tamamlamak için burada değil, dünya şampiyonu olmak için burada. Tabii ki doğru zamanda doğru yerde olmalısınız. Fakat ne kadar iyi olursanız, doğru kararlar verme şansınız ve en iyi araca sahip olan doğru takımın sizi alma şansı da o kadar artar."

"Mick'in bunun için gerekli yeteneği var ama bir gün kesin olarak dünya şampiyonu olacağını söylemek henüz mümkün değil. Fakat ben ona inanıyorum. O da bunu yapmak istiyor, dünya şampiyonu olmak istiyor. Bu da çok önemli bir şey." dedi.

Haas içinde olumlu bir atmosfer sağlıyor

Nihai hedefi bir gün dünya şampiyonu olmak olsa da Schumacher, bu yıl kendisini gridin diğer tarafında bulmuş durumda.

Haas şu anda en yavaş araca sahip ve bu yüzden sık sık takım arkadaşı Nikita Mazepin ile savaşmak zorunda kalıyor. Yine de Steiner, Mick'le ilgili hiçbir hayal kırıklığı görmüyor.

"Mick nerede olduğumuzu gayet iyi anladı ve bu yıl onu hayal kırıklığına uğratmadı. Başından beri neye bulaştığını biliyordu."

"Tüm takımda ve çevresindeki insanlarla olumlu bir atmosfer yaratıyor. Onlara 'Arkadaşlar, zor bir yıl oldu ama her hafta sonu bir şeyler öğreniyoruz ve daha iyi hale geliyoruz' diyor. Bu da takıma olumlu bir ruh katıyor."

Steiner, bu yıl her ne kadar puan alamasa bile Schumacher'in bu yılki gelişiminden memnun.

“Öğrendikleriyle mutlu olabilir. Onun adına, 2022 için iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir veya birkaç hata yapacak. Ne de olsa Mick 22 yaşında ve hâlâ çok genç."

"Formula 1 çok zor bir dünya ve sadece sürüşle alakalı değil. Sonuç olarak, gerçekten iyi gidiyor, bu yüzden onun doğru yolda olduğunu düşünüyorum."