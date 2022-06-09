Steiner: "Schumacher böyle kazalar yapmaya devam edemez"

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Alman pilot, Monako GP'sinde ciddi bir kaza yapmış ve temasın etkisiyle araç ikiye ayrılmıştı. Bu, Schumacher'in bu yılki ilk kazası değildi çünkü benzer bir kazayı Suudi Arabistan sıralama turlarında da yapmıştı.

Ayrıca Miami GP'de Sebastian Vettel ile yaşadığı temasta araçta yine büyük hasar oluştu.

İyi haber ise Monako'da hasar gören şasinin tekrar kullanılabilecek olması fakat vites kutusu tekrar kullanılamayacak kadar hasar gördü.

Steiner, "Yakında parçalar tükenecek ve onları sipariş etmeye devam edemeyiz çünkü bu, boşa giden para demek. Bakü'de böyle bir şeyin tekrarlanmayacağından emin olmak gerekiyor."

"Şasi sağlam, şimdi onu tamir ediyoruz ancak dış parçaların çoğu hasar gördü. Motor çalışır durumda fakat vites kutusu tekrar kullanılamaz halde. Kırık olan pek çok parça var."

"Bu şekilde devam etmesi mümkün değil ve Mick de bunu biliyor. Ayrıca duvara çarptığını düşünürsek, sağlıklı bir şey de değil."

"Puan kazanmak istediği açık fakat duvara çarptığınız zaman puan kazanmıyorsunuz."

"Bunu gayet iyi biliyor, bu yüzden ona baskı yapmak amacıyla yanına gidip kaza yapmaması gerektiğini söyleyemem, bunu yapmam. Asla böyle bir şey yapmıyorum çünkü zaten kaza yapmamaları gerektiğini biliyorlar."

"Nasıl ilerleyeceğimizi görmemiz gerekiyor fakat şimdi halletmemiz gereken çok şey var."

"Bu gerçekten rekabetçi bir spor olduğu için sınırı biraz aşmak ve araca büyük bir hasar vermek kolaydır, özellikle bu tarz pistlerde mesela Monte Carlo gibi, Cidde gibi, burası gibi, Montreal ya da Singapur gibi pistlerde çok kolay kaza yaparsınız. Yani Monte Carlo'da yaşananların tekrarlanmaması için kendisini ayarlaması gerekiyor."

"Fakat tutup da beş kez daha iyisini yapması gerektiğini söylemiyorum, bence bunu yapmak durumu daha da kötüleştiriyor." dedi.

Steiner, son kazalarla takımın 2022 sezonu için ayırdığı hasar ödeneğini çoktan aştığını söyledi.

"Belli bir hasar ödeneğimiz vardı fakat bunu çoktan aştık. Aslına bakarsanız Cidde'de aştık. Sınırın ötesindeyiz, daha fazla puan toplamış olmamızı isterdim ancak kazalar nedeniyle hasar ödeneğinin ötesindeyiz."

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat takım patronu, Schumacher'e hasarın boyutu hakkında herhangi bir bilgi vermesi gerekmediğini çünkü bunun olumlu bir etki yaratmayacağını söyledi.

"Hayır bunun hakkında konuştuk fakat ne kadar tuttuğu ya da takımın çalışması için ne kadara ihtiyaç duyduğumu söylemedim."

"Hasarın boyutunu kendi gözleriyle görüyor, yazdıklarınızı da okuyor. Yazılanlar hakkında bana geldi ve 'gerçekten bu kadar mı tutuyor?' diye sordu. Ben de 'bilmiyorum çünkü bunu ben söylemedim' dedim. Yani bu bir tahmin fakat evet, o civarda bir ücret gidiyor."

Steiner, büyük takımlar kazaların maliyeti konusunda bütçe sınırı nedeniyle endişe duyduğunu fakat Haas'ın probleminin takımın Dallara ve Ferrari'ye ödemesi gereken ücret olduğunu söyledi. Bir bakıma takımın elinde çok fazla bütçe olmadığını dile getirdi.

Ayrıca tek sorunun bütçe olmadığını da ekledi.

"Bizim için sorun bütçe sınırı değil ki. Sorun sahip olduğumuz bütçe çünkü bütçe sınırında değiliz."

"Şu anda sahip olduğumuz ekstra sorunlardan biri, parça üretim hızında giderek sorun yaşanmaya başlanması."

"Evet, sorun ödemeniz gereken para fakat daha da büyük sorun, bu kadar çok parçayı üretmek zorunda kalmanız."

"Dallara, yedek parçaya sahip olmamız ve böylece devam edebilmemiz için gece gündüz çalışıyor. Para her zaman bir sorun çünkü ödeme yapmanız gerekir, ancak aslında sorun yeterli parçaya sahip olmamak."

"Gövde için beş kalıp yok, bir kalıp var ve birden fazlasına ihtiyacınız varsa, bunu yapmak zaman alıyor. Yani gerçekten büyük bir mücadele fakat Dallara iyi bir iş çıkarıyor."

"Süspansiyon anlamında da Ferrari yardımcı oluyor çünkü süspansiyonumuz da giderek azalıyor."

"Bütçe söz konusu olduğunda, başka bir yerden kısmak zorunda kalacağız. Sonuçta sahip olmadığımız parayı harcayamayız."

Steiner, kaza hasarı göz önüne alındığında, bunun güncellemeleri ne yönde etkileyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunu her zaman bu şekilde değerlendiremezsiniz. Başka yelerden tasarruf etmeye çalışmanız gerekiyor ve her zaman doğrudan güncellemeler üzerinden gitmiyorsunuz."

"Yani her şeyin bir karışımı gibi ve bunu yapmak o kadar da basit değil. Bu yüzden elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Feda edilmesi gereken tek bir alan yok ve hâlâ sezonun başındayız, bu yüzden hâlâ başka bir yerden tasarruf yapabileceğimizi umabiliriz çünkü henüz erken bir noktadayız."

"Yine de böyle devam ederseniz tasarruf için zamanınız ve paranız tükenir."