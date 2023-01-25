Steiner, Sargeant'ın gelecekte Haas'a katılabileceğini düşünüyor

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Haas uzun süredir griddeki tek Amerikalı takım konumunda fakat hiçbir zaman bir Amerikalı pilota F1'de yarışma fırsatı vermediler.

Zaman zaman Alexander Rossi'nin adı takımla anıldı ancak Haas, hep farklı isimleri seçti.

Uzun yıllar sonra bir Amerikalı pilota F1'de yarışma fırsatı verecek takım yine Haas olmayacak. Williams, genç sürücü programında yetişen Logan Sargeant'la 2023 için anlaşma imzaladı.

Haas şu anda deneyimli isimlerle çalışmayı umuyor fakat Sargeant, başka bir takımda yetişip, burada deneyim kazanacağı için gelecekte Amerikalı sürücüyle yarışmaya açıklar.

Steiner, Teksaslı yayıncı KVUE'ye verdiği demeçte "Elbette Amerikalı bir sürücüyü bizimle görmeyi isterim."

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Amerikalı bir sürücünün gelişimini görmeyi çok isteriz fakat bu hiç kolay değil."

"Son iki yıla bakarsanız, önce iki çaylakla, geçen yıl ise deneyimsiz bir sürücüyle yarıştık. Biz bir takım olarak henüz çok genciz. Şu anda takımı daha iyi ve hazır hale getirmek için yapmamız gereken daha fazla şey var."

"Amerikalı bir sürücüyle anlaşmadık çünkü an itibariyle F1 deneyimi olan Amerikalı bir sürücü yok."

"Fakat artık deneyim kazanacak bir Amerikalı sürücü var. Şu anda, alabileceği tüm desteğe ihtiyacı var ve şu anda burada (Haas'ta) böyle bir destek olduğunu sanmıyorum."

"Umarım olur çünkü deneyim kazanmasını ve deneyim kazandıktan sonra bize, Amerikan takımına gelmesini diliyorum." dedi.