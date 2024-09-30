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Formula 1

Steiner: "Sainz'ın Williams koltuğu şimdiden Colapinto'nun tehdidi altında"

Guenther Steiner, Carlos Sainz ve Alex Albon'u, Franco Colapinto sebebiyle Williams koltuklarını korumaları için baskı altında oldukları konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Colapinto bu sezon için, Williams kadrosundan çıkarılan Logan Sargeant'ın yerine getirildi.

Arjantinli sürücü ilk yarışında 18. sıradan 12. sıraya yükselerek Albon'un dokuz sıra gerisinden başlamasına rağmen dört sıra gerisinde yarışı bitirerek göz doldurdu.

Bakü'deki ikinci yarışında 8. olarak puan aldı ve Singapur'da 11. sırayı kıl payı kaçırdı.

Haas'ın eski takım patronu Steiner şu ana kadar gördüklerinden çok etkilendi.

Red Flags podcast'inde "Alex'e çok saygı duyuyorum, o iyi bir sürücü, ama Colapinto harika bir iş çıkarıyor. James Vowles'ın hakkını vermek lazım, çok iyi bir yetenek keşfetti."

Franco Colapinto, Williams Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, and Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, on the grid

Franco Colapinto, Williams Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, and Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton

"Adam geliyor ve hepimizin iyi bir yetenek olduğunu bildiği Alex Albon'u neredeyse yeniyor ya da onunla eşit performans sergiliyor. Buna rağmen bir koltuğu yok."

Mayıs ayında Albon ile yeni bir anlaşma imzalayan Williams, gelecek sezondan itibaren Sainz'in yeni takım arkadaşı olacağını duyurdu ve çok yıllık bir sözleşme imzaladı.

Ancak Colapinto'nun etkileyici performansına bakılırsa Steiner onun Williams F1 2026 koltuklarından biri için oynayabileceğini düşünüyor. 

"Williams gelecek yıl Carlos ve Alex'in performansını inceleyecek. Eğer ikisi de eşitse, bu durumda 10 yaş daha genç olan Colapinto'yu deneyebilirler."

"Bence Colapinto, Williams için katıldığı üç yarışta da orada olmayı hak ettiğini gösterdi."

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Zeynep Taş
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