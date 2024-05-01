Steiner: "Sainz rahat olmalı çünkü kontratsız kalmayacak"

Carlos Sainz, 2024 sezonunun ardından boşa çıkacak ve adı üç takımla anılıyor; Sauber/Audi, Red Bull ve Mercedes.

F1'in resmi internet sitesine sürücü pazarı hakkında konuşan Haas'ın eski F1 takım patronu Günther Steiner şöyle dedi: "Sergio Perez'e büyük saygı duyuyorum, çok iyi bir pilot ama şu anda takım arkadaşıyla boy ölçüşemiyor."

"Max farklı bir gezegende. Birkaç yıl önceki Lewis Hamilton gibi o da kendi döneminin en iyilerinden biri."

"Başarı döneminde kendinizden emin ve hayattan memnun hissedersiniz fakat tüm iyi şeyler bir gün sona erer - Lewis'te de aynısı oldu."

"Mercedes takım patronu Toto Wolff'un Max ile anlaşmak istemesine şaşmamalı. Asıl soru şu: Verstappen Red Bull'dan ayrılmak isteyecek mi? Çünkü şu anda iyi gidiyor."

"Sainz pilot piyasasındaki kilit isimlerden biri. Sauber gibi bir fırsatı var. 2026'da bu takım Audi olacak."

"Onu gerçekten almak istiyorlar ama büyük takımlarda boşluklar varken Carlos acele etmeyecektir."

"Carlos bu yıl bir yarış kazandı, çok formda - bir sonraki projenin ona aynı fırsatı vermesini istiyor."

"Herkes Red Bull'da olmak istiyor ama Perez harika bir iş çıkardığı için bu takımın da karar vermek için acele etmesine gerek yok."

"Mercedes'in de acelesi yok. Yani Carlos bekleyebilir. Sözleşmesiz kalmayacak. Tek soru ne kadar iyi bir anlaşma yapacağı."

"Babası Carlos Sainz Sr. oğlunun geleceğini belirlemede büyük bir rol oynayacak. Tanıdığım en zeki müzakerecilerden biri. Bu konuda çok iyi."