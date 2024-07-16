Steiner: "Sainz bir yıllığına Mercedes'e gidebilir"

Carlos Sainz'ın geleceği büyük tartışma konusu olmaya devam ediyor çünkü İspanyol pilot henüz gelecek yıl ne yapacağına karar vermedi.

Masada Williams, Sauber ve Alpine'den gelen teklifler var ancak İspanyol pilotun aklı görünüşe bakılırsa Mercedes ve Ferrari'de.

Son günlerde Mercedes'le bir yıllık sözleşme imzalayacağı yönünde iddialar ortaya çıktı.

Bu konu hakkında konuşan Günther Steiner, The Red Flags podcast'ine şöyle dedi: , "Carlos'un bir yıllığına Mercedes'e gideceğine dair pek çok söylenti var."

"Bence Mercedes'e gitme ihtimali Red Bull'a gitme ihtimalinden daha yüksek."

"Şahsen Carlos'un karar verme konusunda neden acele etmediğini anlıyorum. Diğer tüm takımlar beklemeye devam ediyorlar; Williams, Alpine ve Audi onu beklemeye devam ediyor."

"Hepsi beklemek istiyor, Alpine ve Audi gibi fabrika takımları, piyasadaki en iyi sürücüyü istiyorlar çünkü diğer sürücüleri her halükarda alabileceklerini biliyorlar."

"Şahsen o domino taşı düşene kadar hiçbir şeyin hareket edeceğini sanmıyorum..."

"Sainz için en riskli seçim Audi olur çünkü daha önce hiç F1 motoru üretmediler. Aslında yaptılar ama bu uzun zaman önceydi."