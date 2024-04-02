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Formula 1 Japonya GP

Steiner: "Sainz bence Red Bull ve Mercedes'in listesinde"

Eğer Günther Steiner Red Bull ya da Mercedes F1'in takım patronu olsaydı, 2025 sezonu için listesinin başında Carlos Sainz olacaktı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yılın başlarında Carlos Sainz'a, Lewis Hamilton'ın takıma katılacak olması nedeniyle gelecek yıl Ferrari'de kendisine yer olmadığı söylendi.

O zamandan beri Sainz çok güçlü performanslar sergiliyor ve Avustralya'daki galibiyetiyle dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol pilot, Red Bull Racing ve Mercedes de dahil olmak üzere birçok takım için ilginç bir seçenek olabilir.

Motorsport.com'a konuşa Haas F1 takımının eski patronu Günther Steiner'a -eğer bu iki takımın patronu olsaydı- Sainz'i listesinin başına alıp almayacağı soruldu.

Steiner şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle evet. Son performanslarıyla çok iyi bir sürücü olduğunu gösteriyor. Apandisit ameliyatından önce de çok iyiydi."

Steiner, sürücüler için son yarışlarda elde edilen sonuçların önemli olduğunu düşünüyor.

"Son yarış, neler yapabileceğinizi göstermek için en önemli fırsattır. Fakat o uzun zamandır iyi. Red Bull da bunu biliyor."

"O geçmişte bir Red Bull pilotuydu ve Red Bull sayesinde Formula 1'e girdi."

"Diğer tarafta Toto'nun bir sürücü belirlemek için acelesi yok çünkü herkes o koltuğun dolmasını bekliyor."

"Ancak eminim ki Toto ve diğer pek çok kişi şu anda Carlos'la görüşüyor."

Sainz'la ilgilenen takımlar arasında Audi ve -Alonso'nun ayrılma ihtimaline karşı- Aston Martin'in de olduğu düşünülüyor.

Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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Kemal Şengül
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