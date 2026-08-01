Steiner: "Russell'ın şampiyonluğu kazanma şansı %5"

George Russell, pilotlar şampiyonasında takım arkadaşı ve lider Kimi Antonelli'nin 59 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Russell sezon boyunca birçok yarışta Antonelli'nin temposunun gerisinde kalırken, dayanıklılık sorunları ve şanssızlıklar da ilk dünya şampiyonluğu mücadelesini olumsuz etkiledi.

Ancak sezonun yarısının geride kalması ve Antonelli'nin güçlü formunu sürdürmesiyle Steiner'a göre Russell'ın umutları önemli ölçüde azaldı.

The Red Flags Podcast'te Russell'ın şampiyonluk ihtimali hakkında soru sorulan Steiner şu yanıtı verdi: "Ona %5 şans veririm."

Steiner, Macaristan Grand Prix'sinde Russell'ın yaşadığı soruna da değindi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Britanyalı pilot yarışın ilk turunda aracının anti-stall moduna geçmesi nedeniyle büyük zaman kaybetmiş ve arka sıralara düşmüştü.

Mercedes olayın sorumluluğunu üstlenmiş olsa da Steiner, Russell'ın çok daha büyük bir kazadan kurtulduğunu söyledi.

"Mercedes suçun bir kısmını üstlendi. Bunu sadece George'u mutlu etmek için mi yaptılar, yoksa gerçekten kendi hataları mıydı bilmiyorum."

"Ama bence çok şanslıydı. Kimsenin ona çarpmamış olması büyük şans."

"O kadar ön sıralarda o kadar uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kimsenin gelip çarpmaması gerçekten büyük bir şanstı."