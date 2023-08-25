Steiner: "Risk almak istemiyoruz ve mevcut kadromuzla devam ediyoruz"

Haas Perşembe günü, beklendiği gibi pilot kadrosunun 2024 için aynı kalacağını açıkladı.

Steiner; Magnussen'in takım arkadaşı Hulkenberg'in sıralama hızını yakalamakta zorlanmasına rağmen kararın 'açık' olduğunu ve bu nedenle ilgilenen diğer pilotlarla görüşmelere başlamadığını söyledi.

Steiner, "Birkaç ay önce 'Sanırım oldukça iyiyiz' demeye başladığımdan beri her şey oldukça açıktı."

"Açıkçası yılın başında Nico ile iki yıllık bir sözleşme yapmadık çünkü nasıl geri döneceğini bilmiyorduk. Ama çok güçlü bir şekilde geri döndü."

"Kevin ise şu anda sıralamalardaki performansından memnun olmasa da aracın özellikle virajlardaki tutarsızlığıyla mücadele ediyor."

"Bence şu anda mali durumumuz ve aracımızın verimliliğiyle sahip olabileceğimiz en iyi pilot eşleşmesine sahibiz. Bu yüzden başka kimseyle görüşmedik." dedi.

Haas, 2023 için Mick Schumacher'i takımdan göndererek yerine Hulkenberg'i getirmişti.

Bu karar, genç Alman pilotun geçen sezon yaşadığı ve bütçe konusunda büyük bir hasara sebep olarak takımı, yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanan bazı güncellemelerden vazgeçmeye zorlayan iki kazanın ardından verildi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Erik Junius

Steiner, Hulkenberg ve Magnussen'i takımda tutma kararının diğer seçeneklere kıyasla oldukça risksiz olduğunu da sözlerine ekledi.

"Diğer seçeneklere bakarsanız, risksiz pek bir şey olmadığını görürsünüz. Şu anda herhangi bir risk almak istemiyorum çünkü bunun uygun olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer risk almaya değerse risk alabilirsiniz ve şu anda biz istikrar istiyoruz."

"Bence takımın bir bölümünü pilotlarla birlikte iyi bir şekilde düzenledik. Şimdi geri kalanı için araç üzerinde çalışmamız gerekiyor, adım adım ilerliyoruz."

"Bir yıl önce pilotlar bizim için endişe vericiydi ancak bu yıl değiller ve gelecek yıl da olmayacaklar."

"Bunu da hallettiğimizden emin olup yapmamız gereken bir sonraki şeye geçmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz."

McLaren'in çaylak pilotu Oscar Piastri'nin F1 kariyerinin başlangıcını öven Steiner, sözlerini şöyle bitirdi: "Genç bir pilotla yola çıkmak hâlâ riskli bir iş."