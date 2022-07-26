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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Steiner, Rich Energy'nin bir sponsorluğu daha iptal etmesine şaşırmıyor

Haas takım patronu Gunther Steiner, Rich Energy'nin Britanya Superbike şampiyonasındaki macerasının son bulmasının kendisini şaşırtmadığını söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Altay Gök
Steiner, Rich Energy'nin bir sponsorluğu daha iptal etmesine şaşırmıyor
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Formula 1 tarihinin en tartışmalı sponsorlarından Rich Energy, 2019 sezonu öncesinde Haas'a sponsor olmuş, ancak 2019 Avusturya GP'sinin ardından CEO William Storey "başarısız sonuçlar" nedeniyle sponsorluktan çekildiklerini duyurmuştu.

Ancak sonrasında yapılan bir açıklamada Rich Energy anlaşmanın "korsan bir şekilde" iptal edildiğini duyursa da, Haas ile yollar yine de ayrıldı.

Rich Energy 2020'de Britanya Superbike şampiyonasında mücadele eden OMG Racing'e sponsor oldu, sözleşmenin "milyonlarca sterlin değerinde" olduğu iddia edilmekte.

Ancak bu hikayenin sonu da pek farklı olmadı, nitekim geçtiğimiz hafta Twitter hesaplarından bir açıklama yayınlayan Rich Energy anlaşmanın bittiğini duyurdu. Daha sonra Superbike.com'a konuşan Storey, OMG ekibinin sürekli karamsar davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Paul Ricard'da konuşan Steiner, Autosport'un konuyla ilgili sorusuna, "Ne olup bittiğini okudum, çünkü denk geldim."

James Hillier

James Hillier

Photo by: Uncredited

"Verdiğim tepki 'yine başlıyoruz' oldu, konuyla ilgili tek yorumum buydu, yine başlıyoruz." 

"[Rich Energy'nin] ne kadar paraları olduğunu bilmiyorum, ancak günün sonunda hiç olmazsa biraz kazanç elde etmiştik. Yine de olup biten açıkça ortada. Şaşırdım mı? Hayır." dedi.

OMG Racing ekibine bir tavsiyesi olup olmadığı sorulan Steiner, "Hayır, herhangi bir tavsiyem yok." diye ekledi.

2019 sezonunun ortasında Rich Energy ile yolları ayrılan Haas, sezonun kalanını ve 2020 sezonunu bir isim sponsoru olmadan geçirmiş, 2021'de ise Nikita Mazepin ile anlaşarak Mazepin'in babasının firması Uralkali'nin sponsorluğunu almışlardı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve çeşitli ülkelerin Mazepin ailesine yaptırım uygulaması üzerine sponsorluğu iptal eden ve Mazepin'i takımdan gönderen Haas, şu anda yeni bir isim sponsoru bulmak için acele etmiyor.

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