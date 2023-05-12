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Steiner: "Red Bull'un tüm yarışları kazanacağına inanmıyorum"

Haas patronu Gunther Steiner, Red Bull'un bu yılki üstünlüğüne rağmen tüm yarışları kazanacağına ihtimal vermiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Red Bull şimdiye kadar gerçekleştirilen beş yarışın hepsini ve ayrıca bir de sprint yarışını kazanmayı başardı.

RB19 özellikle yarış temposunda çok kuvvetli görünüyor ve normal şartlar altında bu farkın kapanması pek olası değil.

Hal böyle olunca seyirciler hayal kırıklıklarını dile getirdiler ve F1'in mevcut durumundan memnun olmadıklarını belirttiler.

Ayrıca bazı takım ve pilotlar, Red Bull'un mevcut formu göz önüne alındığında bu yıl tüm yarışları kazanmasını bekliyorlar.

Fakat Haas F1 patronu Gunther Steiner, Red Bull'un üstünlüğüne rağmen böyle bir şey olacağına inanmıyor.

Steiner, "Şahsen sezonun sıkıcı olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yıl pek çok ilginç mücadele gördük. Evet, Red Bull aracı çok hızlı ama onların arkasındaki mücadele çok ilginç."

"Bir noktada birilerinin Red Bull'u yakalayacağına ve onlarla mücadele edeceğine inanıyorum."

"Formula 1'de genellikle birkaç yarışın ardından sonuçlar çıkarırız, kendi kendimize 'Oh, artık her şey bitti' deriz."

"Fakat ben olsam sabırlı olurdum. Bu yıl her yarışı Red Bull'un kazanacağını düşünmüyorum." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

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