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Formula 1

Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"

Guenther Steiner, Red Bull'un RB20'yi Sergio Perez için 2024'te yaptığı güncellemeleri geri çekebileceği yönündeki spekülasyonlara, takıma asıl meselenin araç değil, 'pilot' olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perez'in Formula 1'deki geleceği, Meksikalı pilotun dokuz yarıştır podyuma çıkamamasıyla Formula 1'in yaz arasına girdiği dönemde büyük tartışma konusu oldu.

Pistte ve sıralamalarda takım arkadaşı Max Verstappen'in gerisinde kalan Perez ilk dört takım arasında yarış zaferi elde edemeyen tek pilot olarak sıralamalarda yedinciliğe geriledi.

Şu anda McLaren ile arasında yalnızca 42 puan olan Red Bull'un, Perez'den bir destek görememesi sebebiyle yaz arasından sonra pilot değişimi yapacağı düşünülüyordu.

Ancak Belçika Grand Prix'sinin ardından yapılan toplantıyla takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilot ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez hakkında şunları söyledi: "Takım her zaman onun arkasındaydı ve şu an da öyle."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Guenther Steiner

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Guenther Steiner

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Herkes onun başarılı olduğunu görmek istiyor çünkü onu bu durumda görmek acı veriyor."

Bu durum Red Bull'un Perez'e yardımcı olmak için RB20'nin güncellemeleri geri alabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak Steiner'a göre sorun araç değil, pilot.

Haas'ın eski takım patronu Racingnews365 podcast'ine verdiği demeçte, "Aslında araçlarıyla ilgili çok az şey değişti."

"Eğer güncellemeleri geri almayı düşünüyorlarsa, böyle bir şey açıkça bildirilir. Bu saklayabileceğiniz bir şey değil çünkü her şey ekip içinde tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Ama bence buna gerek yok çünkü her şey tamamen pilotla ilgili."

"Perez'in yaklaşık 0.3-0.4 saniye daha yavaş olduğu düşünüldüğünde, kendisine güvenmemesi anlaşılabilir bir durum. Her zaman baskı altında olduğunu hissediyor çünkü tüm gözler onun üzerinde."

"Eğer güçlü bir zihniyete sahip değilseniz, özellikle yarış hafta sonunun ardından pazartesi günü duyduğunuz ve gördüğünüz her şey sizi etkiler." 

"Ama iyi sürücüler ile çok iyi sürücüler arasındaki fark da bu. Dünya şampiyonlarının oldukça güçlü bir zihniyeti var."

"Sadece Perez için en iyisini diliyorum. Onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem çünkü bir pilot olarak ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

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