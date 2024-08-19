Steiner: "Red Bull'un Perez'i takımda tutması şaşırtıcı"

Şampiyonaya verilen yaz arasının ilk gününde Red Bull Racing, Sergio Perez'in sezonun kalan 10 yarışında takımda kalacağını doğrulayarak birçok kişiyi şaşırttı.

Meksikalı sürücünün son sekiz yarışta aldığı sonuçlar ne taraftarlarını, ne takımı ne de kendisini memnun ediyor.

Imola'dan bu yana sadece 28 puan kazandı ve şampiyonada 7. sıraya geriledi. Eğer durum değişmez ve şampiyon takımın rakipleri ilerlemeye devam ederse, Red Bull şampiyonluğu kaybedebilir.

Gunter Steiner, Perez'in yakında görevden alınacağını tahmin edenler arasındaydı ve şimdi RacingNews365 podcast'ine katılarak görüşlerini paylaştı.

Steiner, “Bir canlı yayında 'Sergio'yu yaz tatilinden sonra göreceğimizi sanmıyorum' demiştim."

"Fakat padoktaki insanların yüzde 90'ı, hatta daha fazlası aynı şeyi söyledi çünkü olması gerektiği kadar iyi performans göstermiyordu."

"Christian Horner ve Helmut Marko'nun Belçika hafta sonu boyunca söyledikleri her şey 'bazı değişikliklere ihtiyacımız var' şeklindeydi. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmaya başladım. Bu fikri ben ortaya atmadım çünkü Sergio'nun takımda kalıp kalmayacağına karar vermek bana düşmez. Burada oy kullanma hakkım yok ama Red Bull bazı değişiklikler olacağını açıkça belirtti."

"Kalacağını okuduğumda herkesle birlikte ben de şaşırdım. Perez'e karşı değilim ama iyi performans göstermiyor.” dedi.