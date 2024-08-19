Steiner: "Red Bull'un Perez'i takımda tutması şaşırtıcı"
Yorumcu Günther Steiner, Sergio Perez'in Red Bull'da kalmasına şaşırmış.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Şampiyonaya verilen yaz arasının ilk gününde Red Bull Racing, Sergio Perez'in sezonun kalan 10 yarışında takımda kalacağını doğrulayarak birçok kişiyi şaşırttı.
Meksikalı sürücünün son sekiz yarışta aldığı sonuçlar ne taraftarlarını, ne takımı ne de kendisini memnun ediyor.
Imola'dan bu yana sadece 28 puan kazandı ve şampiyonada 7. sıraya geriledi. Eğer durum değişmez ve şampiyon takımın rakipleri ilerlemeye devam ederse, Red Bull şampiyonluğu kaybedebilir.
Gunter Steiner, Perez'in yakında görevden alınacağını tahmin edenler arasındaydı ve şimdi RacingNews365 podcast'ine katılarak görüşlerini paylaştı.
Steiner, “Bir canlı yayında 'Sergio'yu yaz tatilinden sonra göreceğimizi sanmıyorum' demiştim."
"Fakat padoktaki insanların yüzde 90'ı, hatta daha fazlası aynı şeyi söyledi çünkü olması gerektiği kadar iyi performans göstermiyordu."
"Christian Horner ve Helmut Marko'nun Belçika hafta sonu boyunca söyledikleri her şey 'bazı değişikliklere ihtiyacımız var' şeklindeydi. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmaya başladım. Bu fikri ben ortaya atmadım çünkü Sergio'nun takımda kalıp kalmayacağına karar vermek bana düşmez. Burada oy kullanma hakkım yok ama Red Bull bazı değişiklikler olacağını açıkça belirtti."
"Kalacağını okuduğumda herkesle birlikte ben de şaşırdım. Perez'e karşı değilim ama iyi performans göstermiyor.” dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi benim için sadece iyi haber"
Coulthard'a göre Red Bull'un sahip olduğu en iyi üç pilot hangileri?
Horner: "2025'in sonuna kadar mücadele tam gaz gidecek"
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar