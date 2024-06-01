Steiner: “Red Bull’un Perez’den neden vazgeçmediğini anlamıyorum”

Sergio Perez, geçen yıl pilotlar şampiyonasını 2. sırada tamamlayarak Red Bull'daki koltuğunu korumuştu. Takımın, pilotlar şampiyonasını ilk kez 1 ve 2. olarak bitirmesini sağlarken, takımlar şampiyonasının kazanılmasına da katkıda bulunmuştu.

Sezonun başında dört yarışın üçünü Max Verstappen'in arkasından ikinci olarak tamamlayan Perez, son üç Grand Prix'de podyuma çıkamadı ve son iki seferde sıralamalarda Q3'e kalamadı. Pilotlar klasmanında beşinci sıraya düşen Perez, Verstappen'in 62 puan gerisinde ve ilk üç takım arasında takım arkadaşının en büyük farkla ardında olan isim olarak öne çıkıyor. Bu durum, Red Bull'un Takımlar Şampiyonası liderliğini tehdit ediyor. Sekiz yarış geride kalırken Red Bull, Ferrari'nin sadece 24 puan önünde bulunuyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Steiner, bugün takımlar sıfırdan başlasaydı, Ferrari ve McLaren'in ilerlemeleri ve Perez'in formu göz önünde bulundurduğunda, Red Bull'un takımlar kupasını kazanamayacağını düşünüyor.

“Bugün sıfırdan başlasaydık, kazanacaklarını sanmıyorum,”

“Çünkü bir takım olarak, Checo'nun puanlarının takım arkadaşıyla ve diğer iki takımın pilotlarıyla karşılaştırırsanız, onların daha iyi durumda olduklarını görürsünüz. Checo kötü bir sürücü değil, sadece diğerleri birbirine daha yakın.” dedi Steiner The Red Flags podcast'inde.

Podcast sunucuları tarafından Steiner’a Red Bull'un geçmişteki "kafalarını kes" yaklaşımına rağmen neden Meksikalı sürücü ile devam ettiği konusu soruldu.

“Bazen ben de kendime bu soruyu soruyorum. Bence Tsunoda RB takımında harika bir iş çıkarıyor. Perez’in sözleşmesi önümüzdeki sene için yenilendi ancak aynı zamanda Sainz gibi seçenekler var. Albon da seçenekler arasındaydı ancak artık değil çünkü Williams ile sözleşme imzaladı.

“Bu seçeneklerden biri olabilirdi. Gerçekten bilmiyorum.

“Belki artık dominant bir araca sahip olmadıkları için bu tutum değişir çünkü her iki pilotun da artık puan alması gerekiyor. Diğer iki takımda Carlos ve Leclerc var, McLaren ile Piastri Monte Karlo'da ikinci oldu ve zaten Norris'in durumunu sorgulamamıza gerek bile yok.

Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Perez, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Ferrari, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Belki Red Bull'un düşünce şekli değişir ama artık Carlos dışında pek fazla seçenekleri olduğunu düşünmüyorum.” diye açıkladı Steiner.

Ancak eski Haas takım patronu, Red Bull'un düşüşte olduğu iddialarını reddetti. Bundan ziyade durumun Ferrari ve McLaren'in arayı kapatmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

“Ben buna Red Bull'un düşüşü demezdim çünkü diğerlerinin yetiştiğini düşünüyorum. Red Bull’un yavaşladığını veya kötüleştiğini düşünmüyorum, sadece diğerleri yetişiyor,”

“Kendilerine meydan okunmasıyla birlikte daha fazla risk almak zorunda kalıyorlar, daha gerginler, daha fazla hata yapıyorlar.”

“Genel olarak hayatta olduğu gibi, peşinize düşüldüğünde hata yapmak daha kolaydır. Ama her şey iyi olduğunda hata yapsanız bile yine de sorun olmaz.“

“Şimdi durum onlar için daha da zorlaşıyor ve hatalar yapacaklar, araba ile ilgili sorunlar olacak ve çalışmak zorunda kalacaklar.”

“Bu bir düşüş değil. Diğer iki takım yetişti.”

“Özellikle Red Bull’un yavaşlaycağını umanlar varsa bunun olacağını sanmıyorum. Ama diğer takımlar da iyi durumdalar ve aradaki farkı epeyce kapattılar.”