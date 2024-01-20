Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"

Verstappen, Red Bull RB19'unun spor tarihindeki en dominant F1 aracı olduğunu kanıtlamasıyla, geçen yıl 2023 yarışta 19 zafer elde ederek üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı.

26 yaşındaki pilot 2024 sezonuna da üst üste dördüncülük için favori olarak başlayacak.

Ancak geçen hafta Haas'tan ayrıldığı doğrulanan Steiner, McLaren'in 2023 boyunca kaydettiği etkileyici ilerlemeye işaret ederek diğer takımların Red Bull'u yakında yakalayacağını düşünüyor.

Ayrıca F1'in hem şasi hem de motorla ilgili yeni teknik değişiklikleri 2026'da yürürlüğe girdiğinde gridin rekabet anlamında yeniden sıfırlanacağından emin.

Autosport International etkinliğinde konuşan Steiner, Red Bull'un hâkimiyeti hakkında şunları söyledi: "[Hâkimiyetleri] sona erecek, bu sadece bir dönem."

"Bence bazı takımlar gelecek yıl arayı kapatacak. McLaren'in geçen yıl yaptıklarına bakın, oldukça hızlı bir şekilde onları yakaladılar."

"Herhangi bir yarışta birileri arayı kapatabilir çünkü düzenlemeler sabit durumda. Geliştirebileceğiniz şeylerin bir sınırı var ve herkes o noktaya geliyor."

"Elbette, yeni motor düzenlemeleriyle birlikte 2026'da her şey tamamen değişecek ve spor ilginç olmaya devam edecek."

"Açıkçası Max geçen yılı domine etti. Bence şu an en iyi araca sahip ve griddeki en iyi pilot o."

"Ama artık başka iyi pilotlar ve başka iyi araçlar da var ve Red Bull'u yakalamaya çalışacaklar."