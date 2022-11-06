Steiner, Red Bull'a 'zarar verecek' bir bütçe sınırı cezası istedi

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Red Bull, 2021 bütçe sınırının 'küçük bir harcama ihlali' için İhlali Kabul Anlaşmasını imzaladı. Bütçe aşımı, talep edilmeyen vergi kredisi gibi hafifletici faktörler ile birlikte yaklaşık 2.2 milyon dolara tekabül ediyor.

Ceza olarak, 7 milyon dolar para cezası ve 12 aylık bir süre için rüzgar tünellerinde ve CFD testinde %10'luk bir azalma verildi.

Rakip takımlar ve Red Bull, bu cezaya farklı yanıtlar verdiler. Red Bull takım patronu Christian Horner bunu 'acımasız' olarak nitelendirirken, Alpine'den Otmar Szafnauer bunun "adil ve yapılan ihlale uygun olduğunu' söyledi.

Öte yandan McLaren CEO'su Zak Brown, 'kuralları kasten çiğneyen' takımlar için gelecekte daha güçlü yaptırımlar olması gerektiğini söyledi.

Haas takım patronu Steiner, herhangi bir takımın ihlali tekrarını durdurmak için cezanın daha caydırıcı olması gerektiği konusunda Brown ile aynı fikirdeydi. Çünkü Steiner, ceza takım bütçesinden karşılanmadığı için Red Bull'un bundan "zarar göreceğine" inanmıyor.

RTL'e konuşan Steiner, "7 milyon dolar çok para ama onlara zararı yok."

"Eğer FIA, gelecek yıl diğer takımlardan beş milyon dolar daha az harcayabileceklerini söyleseydi, bu takıma ve aracın gelişimine gerçekten zarar verirdi." dedi.

Steiner, para cezasının bütçelerine dahil edilmesi veya bütçesinden düşülmesi gerekmediğinden, Red Bull'un yine de diğer takımlar gibi harcayabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

İtalyan, "Başka bir şey üzerinde çalışmaya devam etmek için fırsatları var. Yani aracı geliştirme durmadı, sadece başka bir alana taşındı."

"Örneğin ağırlık üzerinde çalışabilirler, o parayla çok şey mümkün." dedi.

Aynı röportajda Steiner'a ayrıca, 2022'deki 14. yarışını kazanarak tek bir F1 sezonundaki yarış galibiyeti rekorunu kıran ve aynı zamanda ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen hakkındaki görüşü de soruldu.

Steiner, "Her dönemin bir şampiyonu var, bu dönem için o pilot Max.”

"Max çok yetenekli ve şu anda ulaşılamaz durumda."

"Şampiyon olmak için biraz ekstraya, soğukkanlılığa ve şansa ihtiyacınız var. Verstappen şu anda bir akış içinde ve bunu sürdürmek istiyor." dedi.