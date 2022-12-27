Steiner: "Red Bull'a verilen ceza ağır değil"
Haas patronu Gunther Steiner, Red Bull'a verilen bütçe sınırı cezasının ağır olmasını dile getirdi.
Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aşması, uzunca bir süre gündemi meşgul etti ve 2022 sezonu geride kalmasına rağmen zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.
Avusturyalı ekip, 2021 bütçe sınırını FIA'nın tabiriyle "hafif şekilde" aştı ve bundan ötürü yedi milyon dolar para cezasının yanı sıra %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması aldılar.
Bu, Red Bull'un rüzgar tüneli kullanırken artık daha temkinli olması gerektiği anlamına geliyor, ki olası bir hatada zaten diğer takımlardan daha az olan rüzgar tüneli sürelerinin önemli bir kısmını kaybedebilirler.
Bazıları bunun 0.2 ila 0.3 saniyeye, bazıları ise neredeyse yarım saniyeye mâl olabileceğini düşünüyor.
Ancak Haas'ın patronu Gunther Steiner, Red Bull'a verilen cezanın ağır veya ciddi bir ceza olmadığını dile getirdi.
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Fotoğraf: Alessio Morgese
Steiner, "Para cezasının bize sağladığı herhangi bir avantaj yok çünkü yedi milyon doları bize değil FIA'ya ödeyecekler."
"Teknik anlamda verilen cezanın da büyük bir ceza olduğunu düşünmüyorum. Evet, Red Bull'un rüzgar tünelinde daha az vakti olacak ama hâlâ paraları var, dolayısıyla başka alanlarda gelişebilecekler."
"Aerodinamik anlamda aracı daha hızlı hale getirmenin en iyi yolunun rüzgar tünelinde yaptığınız çalışmalar olduğuna katılıyorum fakat daha hızlı olmanızı sağlayabilecek başka alanlar da var."
"Ne de olsa harcanan ekstra tutar, gelecek yılın bütçesinden düşülmedi. Bu yüzden rüzgar tüneli kullanımındaki %10'luk kısıtlamayı ciddi bir ceza olarak görmüyorum"
"Sonuçta ellerinde kalan parayla aracın diğer alanlarını geliştirebilecekler." dedi.
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