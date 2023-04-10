Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

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Sezona ezici bir üstünlükle başlayan Red Bull, ilk üç yarışın tamamında rahat bir şekilde galibiyete ulaşmayı başardı ve birçok kişiye göre şimdiden sezonu kapatmış durumda.

Bazılarına göre Red Bull'un bu üstünlüğü taraftarlar için ve F1'in şov kısmı için iyi değil, bazıları ise dominasyonların da F1'in bir parçası olduğunu söyleyerek durumda sıkıntı görmüyor.

İkinci gruba dahil edebileceğimiz Steiner ise önceliği sportif istikrara veriyor.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Bir numaralı önceliğimiz sporun kendisi olmalı. Şov kısmı ikinci planda kalmalı -ki zaten kendi kendine düzelecektir."

"Şu anda Max [Verstappen] ve Checo [Sergio Perez] ile ön tarafta iyi bir sezon oluyor, pek de kıvılcım veya şov eksikliği çekiyor gibi durmuyoruz. Diğer takımların da yakında yetişeceklerini düşünüyorum."

"Yeni kuralların işe yaradıklarını söyleyebilirim. Açıkçası şu anda Red Bull'un bir avantajı var, ancak önümüzdeki 20 yarış boyunca bu avantajı koruyacaklarını söyleyemem."

"Umarım avantajlı oldukları noktaları tamamen öğreniriz ve bunu kopyalayabilir, hiç olmazsa benzer bir şey yapabiliriz. Herkes çok çalışacak."

"Red Bull'un geçen yıl aldığı cezayı da asla unutmamalısınız, bu yıl rüzgar tünelinde daha az zaman geçirecekler, bu yüzden teoride artık çok fazla ilerleyemezler."

"Yine de harika bir iş çıkardılar, bunun için kuralları suçlayamazsınız. Eğer bir taraf diğerlerinden daha iyi iş çıkartıyorsa, avantaj da ona ait olur." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull'u yavaşlatmak için olası bir kural değişikliğine de karşı çıkan Steiner, "Sırf birileri diğerlerinden daha hızlı diye hamle yapamazsınız, bu adil değil."

"Eğer bir şeyin yasal olmadığını tespit ederlerse, kuralları değiştirebilirler, hakeza güvenlik de her zaman bir endişe kaynağıdır.

"Ancak gerçekten neler olup bittiğini birkaç yarışta öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence henüz bir sonuca varamayız."

"Diğer yarışlarda sıralama daha çok pist yapısına bağlı olacak. Yüksek hızlı pistlerde daha iyi olan araçlar olacak, Monte Carlo gibi pistlerde daha iyi olanlar da olacak."

"Bana kalırsa her yarışta bazı değişimler olacak, bunu göreceğiz." dedi.