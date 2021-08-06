Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Gunther Steiner, Mick Schumacher'le ilgili sözlerini eleştiren Ralf Schumacher'e yanıt verdi ve her zaman pilotlarına karşı "dürüst olmaya çalıştığını" dile getirdi.

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Haas pilotu Mick Schumacher, bu yıl şimdiye kadar takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı önemli bir üstünlük kurmayı başardı ve yarışın çoğunu Rus pilotun önünde tamamladı.

Fakat son yarış Macaristan'da, üçüncü antrenman seansında kaza yapan Schumacher, araca epey hasar verdi ve sıralama turlarını kaçırdı.

Bu durum takım patronu Gunther Steiner'ı sinirlendirdi ve Alman pilotun son zamanlarda "ağır kazalar" yaptığını söyleyerek sürpriz şekilde Schumacher'e yüklendi. 

Mick'in amcası ve eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Steiner'ın eleştirilerine "oldukça şaşırdığını" söyledi ve eleştirilerin ardından şöyle dedi: "Sürücüyle konuşmadan basına bu şekilde demeç veremezsiniz."

Fakat, F1-Insider.com'a konuşan Steiner, Ralf'in bu yorumuna yanıt verdi ve takımını nasıl yöneteceğini başkasından öğrenmeyeceğini belirtti.

Steiner şöyle konuştu: "İşleri şu an yaptığım şekilde yönetiyorum."

"İşimi nasıl yapacağımı size veya Ralf'e sormuyorum. İşimi kendi kendi yöntemleriyle yapıyorum."

"Orada sadece bunların artık çok fazla olmaya başladığını ve birkaç gereksiz kaza yaşandığını söyledim."

"Fakat kesin olan şey takımı istediğim şekilde yönettiğim. Eğer kendinize veya sürücülerinize karşı dürüst değilseniz, kesinlikle başarılı olamazsınız."

Steiner, Schumacher'in yarıştaki performansını ise övdü.

"Mick orada neler yapabileceğini gösterdi. Bu, pit duvarında şimdiye kadar en çok keyif aldığımız yarıştı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

Önceki haber

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

12 s
2
Formula 1

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

13 s
3
Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

10 s
4
Formula 1

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

11 s
5
Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

16 s
Son Haberler
Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
F1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

41dk
McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
F1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

10 s
Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı
F1

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

11 s
Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
F1

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

11 s
Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
F1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

12 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Button: "Bottas, kendisini Williams'ta yeniden bulabilir"
Formula 1

Button: "Bottas, kendisini Williams'ta yeniden bulabilir"

Ricciardo: "Stroll yarışımızı mahvetti" Macaristan GP
Formula 1

Ricciardo: "Stroll yarışımızı mahvetti"

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Formula 1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

Schumacher: “Baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım”

Button: "Bottas, kendisini Williams'ta yeniden bulabilir"
Formula 1 Formula 1

Button: "Bottas, kendisini Williams'ta yeniden bulabilir"

Son Haberler

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Honda, FIA'nın teknik direktifiyle yavaşladığını yalanladı

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.