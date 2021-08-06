Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Haas pilotu Mick Schumacher, bu yıl şimdiye kadar takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı önemli bir üstünlük kurmayı başardı ve yarışın çoğunu Rus pilotun önünde tamamladı.

Fakat son yarış Macaristan'da, üçüncü antrenman seansında kaza yapan Schumacher, araca epey hasar verdi ve sıralama turlarını kaçırdı.

Bu durum takım patronu Gunther Steiner'ı sinirlendirdi ve Alman pilotun son zamanlarda "ağır kazalar" yaptığını söyleyerek sürpriz şekilde Schumacher'e yüklendi.

Mick'in amcası ve eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Steiner'ın eleştirilerine "oldukça şaşırdığını" söyledi ve eleştirilerin ardından şöyle dedi: "Sürücüyle konuşmadan basına bu şekilde demeç veremezsiniz."

Fakat, F1-Insider.com'a konuşan Steiner, Ralf'in bu yorumuna yanıt verdi ve takımını nasıl yöneteceğini başkasından öğrenmeyeceğini belirtti.

Steiner şöyle konuştu: "İşleri şu an yaptığım şekilde yönetiyorum."

"İşimi nasıl yapacağımı size veya Ralf'e sormuyorum. İşimi kendi kendi yöntemleriyle yapıyorum."

"Orada sadece bunların artık çok fazla olmaya başladığını ve birkaç gereksiz kaza yaşandığını söyledim."

"Fakat kesin olan şey takımı istediğim şekilde yönettiğim. Eğer kendinize veya sürücülerinize karşı dürüst değilseniz, kesinlikle başarılı olamazsınız."

Steiner, Schumacher'in yarıştaki performansını ise övdü.

"Mick orada neler yapabileceğini gösterdi. Bu, pit duvarında şimdiye kadar en çok keyif aldığımız yarıştı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, battles with Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images