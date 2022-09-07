Steiner: "Puan almak için sadece biraz şansa ihtiyacımız var"

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Haas son yarışlarda puan barajı içerisine girmekte zorlanıyor ve geçen hafta sonu Zandvoort'ta iyi görünseler de puan almayı başaramadılar.

Gunther Steiner, bu hafta sonu yapılacak İtalya GP öncesi şöyle konuştu: "Zandvoort'ta aracımızın iyi performans göstereceğini biliyorduk, çünkü bu pistte hızlı ve orta hızlı virajlar var. Bu açıdan oldukça iyi performans gösterdiğimiz Silverstone ve Spielberg ile kıyaslanabilir."

"Mick, VF-22'den her şeyi çıkarmayı başardı ve sıralama turlarında finale kaldığı için tebriği hak etti. Ne yazık ki Kevin Magnussen piste uyum sağlayamadı ve iyi bir sonuç elde edemedi."

"Her halükarda aracın iyi şekilde çalıştığını ve Pazar günü puan kazanmak için sadece biraz şansa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta sonu, fena bir sıralama turları geçirmesek de bunu yapamadık."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Takım pes etmiyor, her zaman her durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Sanal güvenlik aracı girdiğinde ve piste güvenlik aracı çıktığında neredeyse durumu tersine çevirmeyi başardık, ancak o noktada çok gerideydik."

"Bu, sorunlu bir pit stopu da içeriyordu. Araç kaldırıldığı zaman ön kriko sıkıştı, yedi yıl boyunca hiç olmamış bir şeydi ve tam yarışın kritik anında ortaya çıktı. Her hafta sonu 50 ila 100 tane pit stop antrenmanı yapıyoruz ancak sorunu yarış günü meydana geldi. Bu talihsiz bir durum, ancak ne olursa olsun zorlamaya devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz."

Monza sorulduğunda Steiner, "Monza'nın bizim için en uygun pist olmadığını biliyoruz. Yüksek hızlı bölümlerde ve düşük yere basma gücü gerek noktalarda aracımız yeterince iyi değil. Bu yıl bu tür pistlerde epey zorlandık ancak takım çok çalışıyor ve gelecek sezon için bazı çözümler bulmaya odaklanıyor. Eminim 2023'te formumuz daha iyi olacak."

"Şimdi bu yarışlarda mümkün olduğunca çok deneyim kazanmaya ve aracı geliştirmek için bilgi toplamaya çalışıyoruz, böylece gelecek sezon işler şimdikinden daha iyi olacak."

"Her zaman maksimumu ortaya koyuyoruz. Bu hafta sonu Monza'da yağmur yağabileceği gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Her zaman %100'ünüzü vermelisiniz ve eğer bizi zorlukların beklediğini biliyorsak, o zaman daha da fazla çaba göstermeliyiz." dedi.