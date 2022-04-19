Steiner: "Puan almak için kusursuz olmak gerekiyor"

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Haas, sezona çok iyi başladı ve Bahreyn'de önemli puanlar alırken, Suudi Arabistan'da arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Avustralya ise doğru ayarları bulamadıkları için kendileri adına zor geçen bir hafta sonu oldu.

Sırada Imola yarışı var ve Gunther Steiner, hafta sonu hakkında iyimser görünüyor.

Steiner şöyle dedi: "Melbourne hafta sonu, Mick'in aracındaki sorunlardan tutun da Kevin'ın sağlığının kötü olmasına kadar çok zordu. Bu zorluğa rağmen puan kazanmaya yakındık."

"Güvenlik aracı nedeniyle biraz şanssızdık ama Avustralya artık geride kaldı."

"O hafta sonunun olumsuz geçtiğini söyleyemem. Fakat bu yılki mücadele çok çekişmeli ve puan kazanmak adına mükemmel olmanız gerekiyor."

"Rekabetçi bir aracımız olduğunu düşünüyoruz ve umarım bu durum devam eder ve Imola'da sorunsuz bir hafta sonu geçirip, puan alabiliriz."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sprint yarışı nedeniyle hafta sonu herkes için zor olacak çünkü sıralama turlarından doğru ayarları bulmak için sadece bir antrenmanımız oluyor. Bu araçların karmaşıklığı ve bunlarla ilgili deneyim eksikliği göz önüne alındığında kolay olmayacak."

"Doğru ayarları bulan ve hemen iyi bir konumda olan takımlar avantaj elde edecek. Biz de mümkün olan her şeyi yapacağız. Spint yarışların şampiyona için iyi olduğunu düşünüyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Steiner, yeni kuralların etkisinden de memnun.

"Her şey yolunda gitti. Araçlar harika görünüyor, herkes çok farklı ve rekabetçi. Şimdi bazı araçların bazı pistlerde daha iyi çalıştığı, diğerlerinin ise diğer pistlerde iyi göründüğü ortada. Fakat genel anlamda yeni kuralların etkisi beklentileri aştı."