Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Andretti: "F1'e giriş konusunda hâlâ F1'den yanıt beliyoruz" Sonraki / Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Steiner: "Puan almak için kusursuz olmak gerekiyor"

Haas patronu Gunther Steiner, iyi bir araca sahip olsalar bile puan almak için kusursuz olmanın önemine dikkat çekti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Steiner: "Puan almak için kusursuz olmak gerekiyor"
Haberi dinle

Haas, sezona çok iyi başladı ve Bahreyn'de önemli puanlar alırken, Suudi Arabistan'da arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Avustralya ise doğru ayarları bulamadıkları için kendileri adına zor geçen bir hafta sonu oldu.

Sırada Imola yarışı var ve Gunther Steiner, hafta sonu hakkında iyimser görünüyor.

Steiner şöyle dedi: "Melbourne hafta sonu, Mick'in aracındaki sorunlardan tutun da Kevin'ın sağlığının kötü olmasına kadar çok zordu. Bu zorluğa rağmen puan kazanmaya yakındık."

"Güvenlik aracı nedeniyle biraz şanssızdık ama Avustralya artık geride kaldı."

"O hafta sonunun olumsuz geçtiğini söyleyemem. Fakat bu yılki mücadele çok çekişmeli ve puan kazanmak adına mükemmel olmanız gerekiyor."

"Rekabetçi bir aracımız olduğunu düşünüyoruz ve umarım bu durum devam eder ve Imola'da sorunsuz bir hafta sonu geçirip, puan alabiliriz."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sprint yarışı nedeniyle hafta sonu herkes için zor olacak çünkü sıralama turlarından doğru ayarları bulmak için sadece bir antrenmanımız oluyor. Bu araçların karmaşıklığı ve bunlarla ilgili deneyim eksikliği göz önüne alındığında kolay olmayacak."

"Doğru ayarları bulan ve hemen iyi bir konumda olan takımlar avantaj elde edecek. Biz de mümkün olan her şeyi yapacağız. Spint yarışların şampiyona için iyi olduğunu düşünüyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Steiner, yeni kuralların etkisinden de memnun.

"Her şey yolunda gitti. Araçlar harika görünüyor, herkes çok farklı ve rekabetçi. Şimdi bazı araçların bazı pistlerde daha iyi çalıştığı, diğerlerinin ise diğer pistlerde iyi göründüğü ortada. Fakat genel anlamda yeni kuralların etkisi beklentileri aştı."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Andretti: "F1'e giriş konusunda hâlâ F1'den yanıt beliyoruz"
Önceki haber

Andretti: "F1'e giriş konusunda hâlâ F1'den yanıt beliyoruz"
Sonraki haber

Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir

Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız" Emilia Romagna GP
Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak Imola
FIA F2

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak

Son Haberler

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Haas, TransferMate ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Haas, TransferMate ile anlaştı

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.