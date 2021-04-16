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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

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Haas F1 takımı çaylak pilotu Nikita Mazepin’in, Emilia Romagna GP’nin ilk antrenman seansını spin atarak sonlandırmasının ardından takım patronu Steiner bunun öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Steiner: "Umarım tüm yılımız spin atmakla geçmez"

Bahreyn GP'ye daha henüz ilk turda yaptığı kazayla veda eden Nikita Mazepin, Emilia Romagna GP'nin ilk antrenman seansında bir dizi olaya karıştı.

Bahreyn'den sonra yeni bir sayfa açma umuduyla başlayan Mazepin, ilk antrenman seansının son dakikasında spin atarak kendisini bariyerlerde buldu. Ayrıca seansın başında bir de spin attı.

Bu durumun ardından ise bütün gözler Haas takımına çevrildi. Mazepin hakkındaki eleştirileri körükleyen bu olayın ardından, Haas F1 takım patronu Guenther Steiner şunları söyledi: “Şu an bir yargıya varmak için çok erken. Daha sezonun dördüncü antrenman seansındayız. O yüzden birini buna göre yargılamak için daha erken, ama Bahreyn’de birkaç kez spin attığı bir gerçek. ”

“Bildiğiniz üzere F2’den F1’e geçmek zor bir adım. Ayrıca Bahreyn’deki koşullar gerçekten zordu ama neticede bu onun için bir öğrenme süreci.”

Bunun yanında Steiner, kaç hatanın “fazla” olduğunu söylemenin imkansız olduğunu düşünüyor.

"Şu sayıda hata fazladır demek sadece zor değil, imkansız." 

“Planımız sürekli spin atmak değil ama bir yandan da, bu öğrenmenin bir parçası. Bu yüzden hiçbir şeye sayı ya da zaman koymak istemiyorum. Benim düşünceme göre her şey kendiliğinden çözülecektir."

 

Daha önce Mercedes ile birkaç test yapma imkanı bulan Mazepin’in, bu nedenle sürüşüne fazla mı güvendiği sorulduğunda ise Steiner şöyle yanıtladı: “Mercedes’te test sürüşleri yapmak, eminim ki ona çok şey öğretmiştir ancak bizim aracımızın Mercedes kadar iyi olmadığını da öğrenmiştir. Bu çok açık bir gerçek, saklamaya gerek yok.”

“Buna rağmen şunun tekrar altını çizmek istiyorum, öğrenmek için buradayız ve bunun için bir yılımız var. Umarım tüm yılımızı spin atarak geçirmeyiz, ama kendimizi geliştirmek için buradayız. Bu yıl yapmaya çalıştığımız şey bu.”

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Editör Selin Elif Köse

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