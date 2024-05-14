Steiner: "Pist sınırı ihlali yapanlar pitten geçiş cezası almalı"
Guenther Steiner, Kevin Magnussen'in Miami GP sprintindeki tartışmalı hamleleri için bir ceza önerisinde bulundu.
Fotoğraf: Erik Junius
Magnussen, Miami Grand Prix'sinin sprint seansında Nico Hulkenberg'i korumak için pistte bazı olaylara sebep oldu.
Haas pilotu, Hamilton'ın önünde kalmak için ne gerekiyorsa yaptı ve böylece Hulkenberg'in arayı açmasını sağladı.
Magnussen'in dört kez pistten çıkma ihlali içeren hamleleri, birçok tartışmaya sebep oldu ve Danimarkalı pilot ceza aldı. Yarış için 35 saniye cezanın yanı sıra üç ceza puanı da aldı.
Sky Deutschland'a konuşan eski Haas takım patronu Steiner, bu konuda şunları söyledi: "Bu adil bir oyun olmalı."
"Bir sürücü olarak, başkasının yarışını mahvetmekten gurur duymamalısınız."
Bu sezon itibariyle Formula 1 pilotları pist dışına çıkarak avantaj elde etmeleri halinde, geçen yılki 5 saniyelik cezanın üzerine çıkarak 10 saniye ceza alıyorlar.
Ancak Magnussen'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde de Yuki Tsunoda'yı engellemek için kullandığı taktiğin ardından Steiner, bir yarışta tekrar eden ihlallerin pitten geçiş cezası almasını önerdi.
"İlk on saniyeyi aldıktan sonra, bir on saniye daha alıp almamanız önemli değil. Bu yüzden pitten geçiş cezası kesinlikle fark yaratacaktır."
"Bu cezayı birkaç tur içinde almak zorundasınız ve sonra zaten gitmiş oluyorsunuz. Yani başka bir soruna neden olma şansınız olmuyor."
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