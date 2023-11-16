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Steiner: "Pist limitleri konusundaki başarısız incelemeden pişmanlık duymuyorum"

Haas Formula 1 takım patronu Guenther Steiner, reddedilmesine rağmen ABD GP’sindeki pist limitleri ihlalleri için yeniden inceleme talebinde bulunmasından pişman olmadığını söyledi.

Editör Burak Yasul
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Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Steiner, hakemlerin FIA’nın yaptığı pist limitleri uygulamasına ‘kötü bir iş’ yaptığını söylemesinin bile büyük bir kazanç olduğunu söylüyor.

Haas, ABD GP sırasında 6. virajda otomobillerin görüntülerini izledikten sonra Sergio Perez, Lance Stroll, Alex Albon ve Logan Sargeant’ın yarış esnasında birden fazla ihlalde bulunduğunu tespit ettikten sonra yeniden inceleme talebinde bulunmuştu.

Takım, incelemeye sebep olacak video ve fotoğraflı kanıtlarını toplayarak talepte bulundu. Ancak ABD GP komiserleri aksi yönde bir karar verdi. Fakat FIA’yı pist limitlerine daha iyi bir çözüm bulmaya çağırdı.

Motorsport.com’un konuyla ilgili sorusuna Steiner, “Pişman değilim. Açıkçası bunu gerçekleştirmenin zor olacağının bilincindeydik en azından denedik."

"Ve sonuç, komiserlerin FIA’nın kötü bir iş yaptığını açıklaması oldu. Bence yapılan da buydu. Bundan bir şey elde edemedik ama denemek zorundasınız. Hiçbir şey yapmıyorum diyemezsiniz." şeklinde cevap verdi.

Komiserler ayrıca Haas’ın ABD GP’sinden sonra beklemek ve inceleme talebinde bulunmak yerine bir protesto sunması gerektiğini belirtti. Ancak Steiner bu duruma katılmıyor.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Haas F1 Team principal

Fotoğraf: Erik Junius

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Haas F1 Team principal

Steiner, "Söylediklerine göre FIA’nın yapması gereken 6. viraja bir kamera koyduğundan emin olması gerektiği, bu yüzden protesto etmek zorunda değilim."

"Kendi yönetmeliklerini kontrol etmek için gerekli araçlara sahip olduklarından emin olmalılar. Bu benim takımımın işi değil."

"Yarım saat içerisinde bunları gözden geçirecek vaktimiz yoktu. Çünkü bu bizim işimiz değil. Biz yönetim organı değiliz. Biz bir yarış takımıyız. Bu işi yapması için FIA’ya para ödüyoruz."

"Bir protesto size çok paraya mal olur. İnceleme ise, çok daha az paraya mal olur. Çok akıllı olmalısınız." dedi.

Takıma adil bir duruşma yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Steiner, "Adil bir duruşma, inceleme talebini kabul etmeleri ve bizim de bunu güzel bir şekilde açıklamamız olacaktır."

"Belli nedenlerden dolayı oraya gitmek istemediler. Hepsi bu kadar, hikayenin sonu. Gelecek için daha iyi olduğumuz sürece bu her zaman bir kazançtır." şeklinde cevap verdi.

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