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Formula 1 Haberler

Steiner: ''Pilotların Mazepin'e söyledikleri onu etkilememeli''

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Haas takım patronu Guenther Steiner, Nikita Mazepin'in kendisi hakkında söylenenlere kulak asmaması gerektiğini dile getirdi.

Steiner: ''Pilotların Mazepin'e söyledikleri onu etkilememeli''

Portekiz'deki yarışta Sergio Perez, tur bindirmeler esnasında Nikita Mazepin'in ardına geldi ve Rus pilot yer vermediği için iki isim neredeyse çarpışıyordu.

Mazepin beş saniyelik bir ceza aldı ve daha sonra Red Bull Racing pilotundan özür diledi. Fakat olaydan hemen sonra Perez, takım radyosundan Mazepin hakkında sert sözler söyledi ve bunlar anında yayına verildi.

Olayla ilgili yorum yapan Haas takım patronu Gunther Steiner, Rus pilotun Formula 1'e katılmadan önceki eylemlerinin yarattığı olumsuz imaj nedeniyle eleştirmenler  için bir hedef haline geldiğini ve televizyon yayıncılarının seyircileri eğlendirmek için Mazepin'i "kötü adam" olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Steiner, ''Görüldüğü üzere bunlar yarış koşullarında söyleniyor. Pilotlar, 300 km/s hızda araç kullanıyorlar ve böyle şartlarda önünüzde sizi rahatsız eden biri varsa, 'ah, bu pilot çok kibar değil' demezsiniz. Onun yerine başka şeyler söylersiniz. Yani, kim söylemezdi ki?''

''Hepimiz Nikita'nın biraz 'kötü çocuk' olarak görüldüğünü biliyoruz, o uzun zamandır 'kötü çocuk' rolünde. Tabii ki Formula 1'de sürekli onunla ilgili yorumlar var çünkü dinlemeyi seviyorsunuz. Yarışçıların birbirleri hakkında söyledikleri güzel ve sevimli şeyleri gösterirlerse, bu, hiç kimsenin ilgisini çekmez." dedi.

İtalyan takım patronu aynı zamanda yaptıkları işin eğlence dünyasının bir parçası olduğunu ekledi.

''Bence bunu yapmak, biraz dikkat çekici ancak günün sonunda yarışlarda eğlence dünyası da var, bu da yarışların bir parçası. Ayrıca bunların Mazepin'i etkilediğini düşünmüyorum. İnsanlar bunları benim hakkımda söyleselerdi hoşuma gitmezdi. Ancak eğer bunlar sizi etkiliyorsa, bu işi yapmamalısınız. Eğer bu kadar duygusalsanız, belki de başka bir işle uğraşmalısınız.''

Mazepin, Portekiz Grand Prix'sinde, mavi bayrak çıkmasına rağmen Sergio Perez'in yolunu kesmişti ve Rus pilot, mavi bayrak ihlalinden dolayı 5 saniye ceza almıştı.

Bu konu hakkında konuşan Steiner, şunları ekledi: ''Bence mavi bayraklar çok geç gösteriliyor. Konuyla ilgili işaret geldiğinde Perez onu çoktan geçmişti. Kendi tarafımızdan bakarsak, sürücü pitten çıktıktan sonra, onlarla olan iletişimimizi güçlendirmeliyiz.''

''Kasıtlı yapılmış bir hareket değildi ve kötü bir sonuç çıkmadı. Sadece çok iyi görünmüyordu.''

''Beş saniye ceza çok fark yaratmadı. Nikita sonrasında Sergio'yla konuştu ve ondan özür diledi. Bu bir hataydı. Böyle şeyler oluyor ancak kimsenin hasar görmemiş olması iyi. Nikita bir ceza aldı evet ancak, bu sonucu etkilemedi.''

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Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team

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