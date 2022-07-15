Steiner: "Performansımızla birçok kişiyi şaşırttık"
Haas takım patronu Günther Steiner, takımın son iki yarışta gösterdiği performansın 2022 aracına güncellemeler getirmek için acele etmeme kararını haklı çıkardığına inanıyor.
Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte yer etkisi konseptine geçiş yaptı ve düzenlemelere ayak uydurmak isteyen takımlar henüz sezonun ilk yarısında büyük güncelleme paketleriyle karşımıza çıktı.
Haas ise diğer takımların aksine büyük bir güncelleme getirmedi. Takım, kaynaklarını Macaristan'da getirecekleri tek bir güncelleme paketine ayırıyor, sonrasında ise 2023 aracına odaklanılması planlanıyor.
Puansız geçen beş yarışın ardından son iki yarıştır çifte puan alan Haas'ta yüzlerin güldüğünü söylemek mümkün.
Mevcut formları hakkında konuşan Steiner, "Birçok insanın şaşırdığını söyleyebilirim - daha fazlasının geleceğini biliyorduk ve bu nedenle neden bir şeyler yapmak için acele edelim dedik."
"Pilotlar bile 'Diğerleri güncelleme getirdiğinde bu arabanın hala altıncı ve yedinci sırada yer alabileceğine asla inanmazdım' diyorlar.
“Onlara 'evet, güncelleme getiriyorlar ama hangi güncellemeleri getirdiklerini bilmiyorsunuz, bu paketleri nasıl değerlendirebilirsiniz?' dedim."
'Ne yaptığımızı tam olarak biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece kendimize inanmamız gerekiyor, bunu da başarıyoruz."
"Sanırım aracın hala güçlü olduğunu kanıtladık. Yakında birtakım güncellemeler gelecek, umarım araç daha da güçlenir." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Fotoğraf: Alessio Morgese
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