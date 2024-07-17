Steiner: "Perez, şu anda Ricciardo ile benzer bir durum içerisinde"

Meksikalı pilot, sözleşmesindeki Max Verstappen ile ilgili bazı performans maddelerini yerine getirmesi gerektiğinin ortaya çıkmasının ardından, sezonun geri kalanında koltuğunu koruma endişesiyle karşı karşıya.

Bu karar, Verstappen'in zafere çok yaklaştığı Britanya Grand Prix'sinde Perez'in arka sıralarda finiş gördüğü bir başka hayal kırıklığı yaratan hafta sonunun ardından geldi.

Perez, ikinci olarak tamamladığı zorlu bir yılın ardından 2024 sezonuna şampiyonluk mücadelesinde yer alma umuduyla başladı ancak şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 118 puanla altıncı sırada yer alıyor.

The Red Flags podcast'inde konuşan eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Perez'in Daniel Ricciardo ile benzer bir senaryodan geçtiğine inanıyor.

Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sinde yaklaşık 10 yıl sonra ilk yarışını kazanmasına rağmen, iyi performans gösterememesi nedeniyle 2022 sonunda McLaren'dan ayrıldı.

Steiner, Ricciardo'nun durumunu şu anda Red Bull'da Perez'in yaşadığı duruma benzetti; Meksikalı pilot da bu şekilde performans göstermeye devam ederse genç bir pilotla değiştirilebilir.

Steiner, "Bence araç oldukça iyi ancak Checo şu anda zorlanıyor. Bu yıl kaç kez ikinci oldu? Sanırım sadece sezon başında birkaç kez."

"Daniel Ricciardo'nun McLaren'da Lando Norris ile yaşadığı gibi bir mücadele içinde. Buna ayak uydurmak için mücadele ediyor ancak bir kez düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmak zordur." dedi.