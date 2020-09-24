Steiner: “Perez, Haas için kolay bir seçim değil”

Amerikalı takım, mevcut sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen’in sözleşmelerinin sene sonunda bitecek olmasıyla beraber gelecek sene için seçeneklerini değerlendiriyor.

Perez’in Racing Point’ten ayrılacak olması da, iyi bir desteğe sahip olan Meksikalı sürücüyü Haas için açık bir hedef haline getiriyor.

Ancak Perez’in hızına ve uzun süredir sahip olduğu sponsorlara rağmen Steiner, Meksikalı sürücünün takıma otomatik olarak uyacağının garanti olmadığını söyledi.

Perez hakkındaki düşünceleri konusunda Motorsport.com’a konuşan Steiner, “Şu anda basit olan hiçbir şey yok, çünkü çok fazla seçenek var.”

“Takım için sadece kısa vadede değil, orta vadeden uzun vadeye kadar en iyi kararı vermelisiniz. Çünkü şu anda kısa vadede bir sorunumuz yok, ancak orta-uzun vadede nereye gideceğimizi görmemiz gerekiyor. Çünkü fırsatın bu noktada olduğunu düşünüyorum. Bunu çözmeliyiz.”

“Bunun sebebi, gelecek sene için biraz nakit paraya ihtiyacımızın olması değil. Bu konuda sorun yok. Bu, orta-uzun vadede nasıl daha iyi olabileceğimizle, nasıl 2018’deki performansımıza geri dönebileceğimizle ilgili.”

“Gelecek seneden itibaren gelecek olan bütçe sınırı ve 2022’deki yeni düzenlemeler ile artık daha fazla fırsat olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette Checo iyi bir sürücü, ondan hiç şüphe etmem. Ancak orta-uzun vadede bizim için en iyisi mi? Bilmiyorum. Tartıştığımız şey bu, bu yüzden göründüğü kolay basit bir karar değil.” ifadelerini kullandı.

Haas, Perez gibi tecrübeli sürücülerin yanı sıra mevcut sürücülerini ve çaylak sürücüleri de değerlendiriyor.

Takımın seçeneklerinden biri, senenin ilerleyen zamanlarında antrenman seansında bu çaylak sürücüleri piste çıkartmak. Bu çaylaklar, potansiyel olarak Ferrari Akademisi sürücüleri olacak.

“Olabilir, henüz bilmiyorum. Eğer bizden yardım isterlerse (Ferrari), onların kararına bağlı olur.”

“Onlar bu sene bize yardımcı oluyorlar, çünkü COVID ile ilgili sorunlar var. Bu yüzden birbirimize yardım ediyoruz. Eğer bunu isterlerse, en azından bunu görüşmeye açık olurum.”