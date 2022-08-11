Steiner: "Olası bir kural değişikliği kötü yönde emsal oluşturacak"

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Geçen ay, altı takımın FIA tarafından planlanan ve dalgalanma sorununu önlemeyi amaçlayan kural değişikliklerini protesto etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Ancak yine de yaz tatilinden sonra yürürlüğe girecek bir teknik direktif yayınlayan FIA, planlarına devam edecek gibi görünüyor. Yönetim organı dalgalanmayı bir güvenlik sorunu olarak kabul ediyor -bu da kendilerine takımların onayı alınmaksızın değişiklik yapma hakkı tanıyor.

Pazartesi günü bir açıklama yapan FIA başkanı Mohammed ben Sulayem, kural değişikliklerinin bu hafta Dünya Motor Sporları Konseyi'nde tartışılacağını duyurdu, ancak protestolar devam ediyor.

Ben Sulayem, Twitter hesabında, "20 F1 pilotu ve 10 takım patronu ile dalgalanma konusunu tartıştıktan sonra, bu hafta WMSC'ye güncellenmiş 2023 Teknik Düzenlemelerini getireceğimizi ve bunu sezonun geri kalanı için halihazırda alınmış olan önlemlere ek olarak sunacağımızı onaylamaktan mutluluk duyuyorum." şeklinde bir tweet atarak durumu açıkladı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sezon başından bu yanında neredeyse hiç dalgalanma yaşamayan Haas'ta takım patronu Steiner, bu kararın emsal oluşturma riski taşıdığını savunuyor.

GPFans.com'a konuşan Steiner, "Maliyet meselesini dışarıda tutarak söylemeliyim ki tabanı değiştirmemeliyiz, böyle bir değişiklik yapmak için hiçbir bir nedenimiz yok."

"Dalgalanma yaşayan kimse kalmadı, aracın yere dokunmasını ise kolayca çözebilirsiniz: aracın sürüş yüksekliğini arttırarak. Bunun güvenlikle ne alakası var?"

"Güvenlik ile kast edilenin ne olduğunu anlayamıyorum, nitekim bu karar bir emsal oluşturacak ve bir şeyin pilotunuzu incittiğini hissettiğinizde güvenlik bahanesi ile kuralları değiştirebileceksiniz."

"Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Değişiklikler, takımları ikiye böldü. Red Bull'un başını çektiği toplam altı takım değişikliklere karşı çıkarken, Mercedes'in başını çektiği diğer takımlar ise nispeten daha sıcak bakmaktalar.

Değişime karşı olduğunu belirten Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, "Yılın başında çok fazla dalgalanma vardı. İlk testi hatırlarsanız, neredeyse herkes zıplıyordu."

“Şimdiye kadar, tüm yarışa bakarsanız, herhangi bir dalgalanma var mı? Artık yok."

"Bence takımlar doğal olarak dalgalanmanın ortadan kalktığı bir konuma gelecekler, araçtan en iyisini çıkarabileceksiniz ve pilotlar da çok iyi olacaklar."

"Bir diğer değişiklik gerçekleştirmek büyük risk taşıyor. Sezon biterken dalgalanma tamamen ortadan kalkmış olacak, bu yüzden her şeyi olduğu gibi bırakmalıyız."

Red Bull takım patronu Christian Horner, "gelecek yıl için saat gece yarısını 10 geçiyor ve Külkedisi çoktan ayrıldı" şeklinde esprili bir dille değişikliklere karşı çıktığını belirtirken, Ferrari de bunun bir güvenlik sorunu olduğunu öne sürmek için "hiçbir sebep" olmadığını belirtti.

Auto Motor und Sport'a konuşan Mattia Binotto, "Çoğu takım uzun süredir dalgalanmayı kontrol altına aldı ve zaten Spa'daki yarış için sabit sınırlar var."

"Araçlar spesifikasyonlara uyuyorsa, güvende olmaları gerekir. Eğer bir güvenlik argümanı yoksa, kurallar normal oylama sürecine uyularak değiştirilmelidir."