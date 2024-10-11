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Formula 1

Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

Günther Steiner, Ferrari'nin şampiyonluk yarışında Lando Norris'e yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2024 sezonunun bitmesine altı yarış kala Norris, şampiyona lideri Verstappen'in 52 puan gerisinde yer alıyor. 

Ferrari pilotu Charles Leclerc ise sıralamada Verstappen'in 86 puan gerisinde üçüncü sırada ve Red Bull pilotu için gerçekçi bir tehdit olarak görülmüyor.

Ancak Haas'ın eski takım patronu Steiner, Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz'ın; Verstappen ve Norris arasındaki şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Steiner, şampiyonluk için favorisinin kim olduğu sorulduğunda RacingNews365'e verdiği özel demeçte şunu söyledi: "Bence performans ve şans artık Lando'dan yana, sadece biraz Ferrari'nin yardımına ihtiyacı var." 

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon, Max Verstappen'in üzerine şampanya döküyor, Red Bull Racing, 1. pozisyon

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon, Max Verstappen'in üzerine şampanya döküyor, Red Bull Racing, 1. pozisyon

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eğer Ferrari Max'ten puan alırsa bu şampiyonada Lando'ya yardımcı olabilir."

"Singapur'u düşünün, orada bu yaşanabilirdi ama sıralama turları iyi geçmediği için Ferrari bunu kaçırmış oldu."

"Max ve Lando arasında bir ya da iki araç olsaydı, bu büyük bir puan farkına sebep olurdu."

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