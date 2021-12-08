Steiner: "Nihayet sezon bitiyor!"

Haas, bu yılın açık ara en yavaş takımıydı ve kısa tarihinin en kötü sezonunu geride bırakmak üzereler. Eğer bir sürpriz olmazsa, yılı puansız şekilde tamamlayacaklar.

Takım patronu Gunther Steiner, sezonla alakalı şöyle dedi: "Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumdayım."

"Sezon uzun ve zorlu geçti, herkes biraz yorgun hissediyor ve bittiği için çok mutluyum. Önümüzdeki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz, ilginç olacağa benziyor, ki bu iyi bir şey."

"Tamamen yeni bir aracımız olacak, bulunmak istediğimiz pozisyonlara dönmeli ve puanlar için savaşmalıyız. Bu bizim hedefimiz. Herkes aynısını yapacak ama biz pandemi öncesinde bulunduğumuz pozisyonlara dönmek için çok çalışıyoruz."

"Takımın zorlu bir sezonun ardından başarılı olacağını umuyorum. Bu yıl boyunca her şeyi yapan tüm çalışanlara teşekkürler."

"Yıl boyunca pek çok yarış vardı var ama istediğimiz pozisyonlarda olmadığımız için zor ve psikolojik olarak zorlayıcı bir yıldı. Yine de, pandemiye rağmen bir takvim hazırladığı için FOM'a teşekkür etmek istiyorum."

"Formula 1, zor koşullara rağmen büyüdü ve gelişti. Bu, kesinlikle harika."

Yas Marina pistinin çalışmaları sorulduğunda Steiner, "Yapılan çalışmaların işe yarayıp yaramayacağının doğrulanması gerekiyor. Pist üzerinde sürüş yapmaya başlayınca öğreneceğiz ama bu projeyi uygulayan insanlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Durumun ne ölçüde değiştiğini oraya gittiğimiz zaman öğreneceğiz ancak planlananların en az %70'i dahi başarılı olursa, bu zaten bir başarı olarak kabul edilebilir." dedi.

Son olarak sezonun ardından planlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Uzun zamandır gitmediğim Maranello'ya gideceğim ve bir süre ekiple çalışacağım. Noel'i ana vatanım İtalya'da geçireceğim ve ardından ABD'ye döneceğim."

"Ocak ayı başlarında. Noel ve Yeni Yıl arasındaki dönemde, bataryalarımı yeniden şarj edeceğim ve ardından kendimi, 2022'ye en iyi şekilde hazırlanmak için yenilenmiş bir güçle işime vereceğim."