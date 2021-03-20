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Formula 1 / Son dakika

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’

Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Betim Aker

Gunther Steiner, Cuma günü üçüncü sezonu yayınlanan, Netflix’in Drive to Survive Formula 1 serisinde nasıl betimlendiğiyle ilgili bir sorunu olmadığını belirtti.

Steiner: ‘’Netflix'in F1 serisindeki temsilde bir sıkıntı yok’’

2019'dan bu yana gösterimde yer alan Drive to Survive serisi, şimdiye kadar önemli bir başarı yakaladı ve Formula 1'in görülmeyen kısmını gözler önüne serdi.

Haas takım patronu Steiner, geçtiğimiz iki sezonda taraftarların favorisi konumuna gelmişti. Özellikle direkt davranışları ve sürücüleriyle kurduğu iletişim çok fark edilmişti.

Steiner bir kez daha yeni sezonun ana kısımlarından biri olacak. Eski Haas sürücüsü Romain Grosjean’ın Bahreyn Grand Prix’sindeki korkunç kazası sezonun ilerleyen bölümlerinden birinde, tam bölüm halinde gösterilecek.

Steiner hâlâ Drive to Survive’ın üç sezonunu da izlememiş ve izlemek de istemiyor. Ancak, Netflix’in olay örgüsünü anlatma şekliyle ilgili bir sıkıntısı olmadığını ve film yapımcılarının olayları olabildiğince dramatik göstermeye çalıştığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, ‘’Film yapımcılarının, en iyisini çıkarmaya çalıştığını biliyoruz, bu yeterince açık.’’

‘’Ne kadarının abartıldığını bilmiyorum ancak, bunu eleştirenlerden biri değilim. Bunu nasıl başardıklarını bilmiyorum. Bu yüzden bunun hakkında çok fikrim yok.’’

‘’Film yapımcılarının mümkün olan en iyi sonucu almaya çalıştıkları bilinen bir şey. Böylece izleyiciler keyifli izleyebilir. Bununla yasabiliriz.’’

‘’Tabii ki hikayeler tamamen yanlış anlatılmadığı sürece. Şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. Belki biraz heyecan katılmış olabilir, ancak prensipte çok şeyin değiştiğini düşünmüyorum. En azından ben böyle algılıyorum.’’ dedi.

Steiner, Netflix ekibiyle olan iletişimin oldukça kusursuz olduğunu, genelde çekimi yapıldığını unuttuğunu belirtti.

‘’Hafta sonlarında takıma entegre oldular.’’

‘’Bu yıl bana göre daha farklıydı. Bazen üzerinizde mikrofonunuz oluyor ve bunu fark etmiyorsunuz bile. Ancak ne zaman filme alındığınızın ve alınmadığınızın farkında oluyorsunuz.’’

‘’Tek yaptıkları şey, bazen mikrofon yerleştirmek, böylece sesi daha iyi kaydediyorlar. Ancak ne yaptıklarını tam olarak biliyorsunuz, bu konuda bir sürpriz yok.’’

‘’Onları bir süre sonra fark etmeyeceğiniz şekilde davranıyorlar. Günlük hayatınızın bir parçası haline geliyorlar. Bu yüzden bir problem çıkmadı. Hepsi çok iyi insanlar. Sadece işlerini yapıyorlar.’’

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