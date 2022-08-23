Steiner, neden F1 pilotlarının "saklanacak yerinin olmadığını" düşünüyor?

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Asla gerçek duygularını açığa çıkarmaktan çekinmeyen Steiner, zaman yaptıkları hatalar sonucunda kendisi, takımı ve özellikle de pilotları konusunda çok acımasız olabiliyor.

Bu yaklaşım onun kişiliğinde var. O, sadece PR repliklerini söylemekle kalmıyor, padok içerisinde kendi düşüncelerini ve hislerini doğrudan söylüyor.

Ancak onun her zaman her şeyi kendi bakış açısına göre söyleme isteğinin olumsuz tarafı da yok değil çünkü söyledikleri bazen gerçek hayatta kırıcı olabiliyor.

Bireyleri herkese açık bir şekilde çok sık eleştirmek, moral bozucu olabilir. Pilotlar hakkında bu şekilde ileri geri konuşmak, belki de mümkün olduğu kadar çok desteğe ihtiyaç duydukları anda üzerlerinde daha fazla baskı oluşturmaya hizmet edebilir.

Mick Schumacher'in bu yılın başında ilk F1 puanlarını kovalarken bir dizi yüksek profilli kazaya karışmasının ardından Steiner, bu açıdan daha dengeli olmaya çalıştı.

Steiner, dışarıdan eleştirilerin geldiği dönemde genç Alman'ın omzundaki yükü hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yaparken, diğer taraftan kendisinin de pist üstünde olanlar nedeniyle mutsuz olduğunu söylemekten çekinmedi.

Monako'daki kazasından sonra Schumacher hakkında söylediği sözler bazılarını mutsuz etti ancak tüm bunlara rağmen Steiner bir konuda net: Bazen onu terletse bile gerçeği konuşmak daha iyidir.

Yönetim tarzı hakkında Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Pilotlar için saklanacak bir yer yok. Gerçeği tam olarak söylememek ve sonra uğraşmak zorunda kalmaktansa, gerçeklerle yüzleşmeyi ve sonuçlarıyla uğraşmayı tercih ederim. Aksi takdirde ben bir şey söylerim, o bir şey söyler ancak gerçek ne olur?"

"Bu şekilde, benim söylediklerim doğru olur ve insanlar bana inanırlar çünkü bunu onlara ben anlatıyorum. Bununla baş ediyoruz ve daha iyiye gidiyoruz. Kötü bir yarış çıkardığınızda, bir daha yanlış yapmamayı öğrenirsiniz. Burada da aynısı söz konusu." dedi.

Steiner, söylenen sert sözlerin ilgili bireyler tarafından okunup hislerin yara alabileceğinin farkında ancak o, takım içerisinde hiç kimseyi kasıtlı bir şekilde üzmek istemediği konusunda açık.

Steiner, "Açıkçası bunu yaptığınızda kimseyi yaralamamak her zaman çok zordur. Benim hedefim bu. Ancak pilotlar ön plandadır ve bazen hata yaptıklarında, Mick'in aracını çarpması gibi, bu durumda 'Önemi yok. Bu konuda oldukça mutluyum' diyemem."

"Hayır, bu durumda 'Hayır, mutlu değilim. Bunun üstesinden gelmeye çalışacağız ve finansal açıdan boşluğu doldurmam gerek.' derim."

"Ancak 'Hayır, sorun değil.' diyemem. Çünkü bu durumda siz basın mensupları 'Aptal mısın?' diyeceksiniz. Benim genel olarak hayattaki yaklaşımım böyle. Bilirsiniz, sadece düşündüğümü söylüyorum ve umarım kimseyi kırmam." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher'i yönetmek

Steiner, sezonun ilk bölümünde Schumacher'in bazı olaylarından memnun olmadığı anlar yaşasa da, İngiltere ve Avusturya Grand Prix'lerinde aldığı iyi puanların ardından genç pilotunun şimdi çok daha iyi durumda olduğu konusunda iyimser.

Schumacher'in inişli ve çıkışlı anlarıyla nasıl baş ettiğinin sorulması üzerine Steiner, onun için kilit noktanın aslında belirli sürüş tavsiyeleri sunmaya çok fazla dahil olmaya çalışmamak olduğunu söyledi.

Bunun yerine, Schumacher'e neler yapabileceğini göstermesi için her fırsatın verildiği belirtiliyor.

Steiner, "Bence dışarıdan ona çok fazla baskı getirildi ve bununla nasıl başa çıktığını bilmiyorum çünkü orada kendi işini yapıyor."

"Ancak ben her zaman takım patronu olarak diğer pilotla aynı fırsatı veriyorum. Bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece, pilotların gözüne bakıp 'Şimdi buna sahipsiniz ve artık bir çözüm bulmak sizin elinizde çünkü ben yarış aracını süremem. Tam olarak istediğin gibi gitmeyeceğini biliyorum. Ancak denemeye devam et, aynı fırsata sahipsin' diyebiliyorum."

"Macaristan'daki güncelleme haricinde her şeyde ve stratejilerde eşit olduk. Dengelemeye çalışabileceğim tek şey bu: Zihinsel açıdan ancak bu şekilde odaklanabilir. O zaman sadece dışarıdan müdahale olur ve ben onu yönetemem çünkü onun kafasına giremem."

"Açıkçası, Kevin'ın geldiği dönemde onun için farklı bir dünya oldu ve buna uyum sağlaması gerekiyordu. Ama ona bunu söyleyemezdim. Zaman kaybettiği yerleri ve bunun gibi şeyleri verilerde görmesi gerekiyordu."

"Ancak bunu başardı. Açıkçası daha erken olmasını isterdik çünkü böylece daha fazla puan sahibi olabilirdik ancak günün sonunda Silverstone ve Avusturya, onun için iki iyi yarış oldu. Artık bu yolda olduğumuzu umuyorum." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen'in yıldız performansı

Schumacher bu sene Steiner'in başını zaman zaman ağrıtsa da, garajın diğer tarafında Magnussen, F1'e dönüşünde etkilemeyi başardı.

Magnussen'in pek çaba göstermesine gerek kalmadan yeniden takıma dahil olmasının ardından Steiner, hem kendisinin hem de Gene Haas'ın 2021'de tamamen çaylak kadroyla yarışma kararı alarak kaliteli ve deneyimli bir sürücünün takıma olan katkısının değerini hafife aldıklarını kabul etti.

Steiner, "Bunu Alonso'da da gördük. Hâlâ bu araçları sürebilecek birkaç pilot var."

"Ancak bunun ne kadar zor olduğunu ve ne kadar yetenekli olmanız gerektiğini göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Sadece saf hız önemli değil. Bir yarışa girmek, sakin kalmak ve yarışı sonuna kadar götürmek, yani maksimumu almak önemli."

"Bazen sadece orada olanla yetinmek zorunda kalırsınız ve o hafta sonu bir hayalin peşinden koşmaya çalışmazsınız. O yüzden her şeyi riske atmak yerine eve bir şeyler getirmeye çalışırsınız." dedi.