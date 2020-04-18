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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Neden Amerikalı bir sürücüyle yarışalım ki?"

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Steiner: "Neden Amerikalı bir sürücüyle yarışalım ki?"
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 08:09

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, Amerikalı pilotlarla çalışma konusunda özel bir zorunlukları olmadığını düşünüyor.

Haas'ın Formula 1'e girmesinin ardından Amerikalı pilotlara şans verecekleri yönünde ciddi bir algı vardı. Ancak Haas şimdiye kadar hiçbir Amerikalı pilotu F1'e getirmedi.

Josef Newgarden geçtiğimiz haftalarda F1'in Amerikalı pilotlara "tepeden baktığını" söyleyerek sporu eleştirmişti.

Gunther Steiner ise bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Steiner, "Amerikan binicilerinin Formula 1 için yeterince iyi olmadıklarını söylemedim, ancak bu tür kelimeler benimle ilişkilendirildi."

"Ama bence her şey o kadar da basit değil. Newgarden gibi pilotlara bakıyorum, çok yetenekli, ancak kariyeri IndyCar'da zaten oldukça iyi durumda."

"Takımızın Formula 1'deki yolculuğuna yeni yeni başlıyor, bu sadece beşinci sezonumuz. Bu aşamada zaten yeterince zorluğumuz var. Neden yetenekli bir Amerikalı sürücüyü davet etme riskini alalım ki? Bizim hazır olmamamız sebebiyle problemler yaşaması için mi? Bu her zaman dikkate alınan konulardan biri oldu."

"Testlerde Santino Ferrucci bizimle çalıştı ve iyi bir iş çıkardı. Onu destekledik ve şimdi hem bizden hem de Avrupa'daki serilerden öğrendiklerini kullanarak IndyCar'da başarılı bir performans sergiliyor. Bu nedenle, Amerikalılarla hiç çalışmadığımızı söylemek yanlış."

"Newgarden için de, IndyCar’da şampiyonluk kazanma şansı varken, neden onu Formula 1’de daha az takdir edilen sürücülerin arasına koyalım ki?"

"Birisi Formula 1'e girmek istiyorsa, bir süre Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Genç sürücüler olmalarına rağmen Amerika'da yaşamak genellikle onlara Avrupa'dan daha cazip geliyor. Sonuçta, ailelerine, arkadaşlarına ve evlerine daha yakınlar, hepsi sizi destekliyor ve birçoğu bunu seçiyor, ki bunu tamamen anlıyorum." dedi.

Steiner, Formula 1'in Indianapolis veya Watkins-Glen'e olası dönüşü hakkında da konuştu.

Steiner, "Özellikle Watkins-Glen ile olan seçeneği destekleyebilirim, ancak maalesef bu pist FIA'dan izin alamaz, çünkü yetersiz kaçış alanı nedeniyle güvenlik sorunları var. Yarış pistleri konusunda uzman değilim, ama Watkins Glen'deki bu bölgeleri genişletme fırsatı olduğuna inanmıyorum. Çünkü yer yok."

"Indianapolis'e gelirsek, öncesinde lastiklerle ilgili sorunların olduğu 2005 yılındaki durumun üstesinden gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oraya dönmesine izin vermeyecek engeller görmüyorum. Ama bir seçme şansım olsaydı Watkins-Glen'i tercih ederdim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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