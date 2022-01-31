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Steiner: "Muhtemelen yeni aracı ilk biz tanıtacağız"

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Haas patronu Gunther Steiner, henüz bir lansman tarihi açıklamasalar da yeni aracı tanıtacak ilk takım olabileceklerini söyledi.

Steiner: "Muhtemelen yeni aracı ilk biz tanıtacağız"
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Haas, 2016 yılında Formula 1'e girmiş ve ertesi yıllarda ilerleme kaydetmeye devam etmişti. Ancak 2019 yılının sonunda geriye düşmeye başladılar ve 2021'de griddeki en yavaş araca sahiplerdi.

Takım, çok uzun süredir 2022 aracı üzerinde çalışıyor ve artık hazırlıklarda sona gelmiş durumdalar.

Amerikalı ekip, şimdiye kadar herhangi bir lansman tarihi açıklamayan dört takımdan birisiydi. Fakat yeni aracı tanıtan ilk takım olacak gibi görünüyorlar.

Takım patronu Gunther Steiner, yeni aracı Şubat ayının ilk haftasında tanıtabileceklerini belirtti.

Steiner, RTL ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "2022 aracı üzerindeki çalışmalar iyi gidiyor. Barselona'daki ilk teste hazır olacağız."

"Çarpışma testlerine Noel'den önce girdik ve hemen başarıyla geçtik. Çocuklar harika bir iş çıkardılar."

"Şu anda şasi monte ediliyor ve işler tamamen yolunda gidiyor. Muhtemelen Şubat ayının ilk haftasında hazır olacağız."

"Aracımızın lansmanını Şubat ayının başında yapacağız . Hatta lansman yapan ilk takım dahi olabiliriz."

"Diğerlerine kıyasla ne kadar hızlı olacağımızı göreceğiz. 2019'da kaldığımız yerden devam edip tekrar ilerleme kaydetmemizi umuyorum."

Geçen yılki araç, Rus bayrağından ilham alınarak tasarlanmıştı. Bu yıl tasarımın daha farklı görünmesi bekleniyor.

Steiner bu konuda, "Bir şey söylemeyeceğim. Aksi takdirde sürprizi kaçar." diyerek ipucu vermedi.

Haas 2022 F1 car

Haas 2022 F1 car

Fotoğraf: Haas F1 Team

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