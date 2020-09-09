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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mugello'da sürprizler olabilir"

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Steiner: "Mugello'da sürprizler olabilir"
Ekleyen:
, Editör

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner'a göre, Mugello'da Spa ve Monza'ya kıyasla çok daha farklı bir tablo olabilir.

Haas bu yıl sadece Macaristan'daki yarışta puan almayı başardı ve özellikle Monza'daki puan fırsatlarını değerlendiremedi.

Mugello, daha önce hiç F1'e ev sahipliği yapmadı ve bu yüzden takımların elinde neredeyse hiç veri yok.

Steiner, bundan ötürü Mugello'da bazı sürprizler olabileceğini düşünüyor.

"Spa ve Monza gibi hızlı pistlerde mücadele ettik, ancak Mugello'nun daha geleneksel bir düzeni var. Umarım aracımıza daha uygun olur. Ancak, Formula 1'in ilk kez Mugello'da yarış düzenleyeceğini de unutmamalıyız, bu yüzden sürprizler olması mümkün."

Steiner, üst üste üç yarışın kendileri için çok zor olduğunu da belirtti.

"Birkaç ay önce Avustralya'dan geri dönüyorduk ve bir daha yarış yapıp yapamayacağımızı bilmiyorduk. Ciddi çalışmalar yapıldı ve sezonun yapılması mümkün hale geldi."

"Dürüst olmak gerekirse, üst üste üç yarış çok yorucu. Yöneticiler ve bazı çalışanlar, yarışlar arasında evlerine gitme şansına sahipler, ancak mühendisler ve mekanikerler her zaman takımdalar. Bu, onlara çok ağır geliyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Presenter David Coulthard, Channel 4 F1, interviews Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Presenter David Coulthard, Channel 4 F1, interviews Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Normal sezonda böyle bir yarış yoğunluğu imkansız. Ailenizi üst üste üç ila dört hafta görememek iyi değil."

"Mugello'daki yarıştan sonra evimizde bir hafta geçirebilecek olmamız harika. Yarışmayı seviyoruz, ama yarışlar sürekli olarak birbiri ardına geldiğinde hoş olmuyor."

"Sezonun ikinci kısmı, Bahreyn ve Abu Dhabi'deki üst üste üç yarış hariç daha bilindik bir programda gerçekleşecek. Sanırım şimdi herkes bunu bekliyor."

Mugello'nun, Ferrari'nin 1000. yarışı olmasıyla ilgili ise Steiner, "Ferrari olmadan Formula 1 bugünkü durumunda olmazdı. Başından beri yarıştılar ve Formula 1'i bildiğimiz hale getirdiler. Ferrari olmasaydı burada olmazdık. Güçlü bir partner olmadan Formula 1'e gelmek neredeyse imkansız. Ferrari ile her zaman iyi bir ilişkimiz vardı, umarım daha da iyileşirler." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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