Steiner: "Montreal'de tempomuzu arttırmaya çalışacağız"

Haas, bu yılın en istikrarsız takımlarından birisiydi ve bazı yarışlarda iyi görünse de, bazı yarışlarda gridin en gerisindeydi.

Takım patronu Gunther Steiner, Montreal yarışı öncesinde yaptığı açıklamada, her ondalığın çok önemli olduğunu söyledi ve aracın temposunu arttırmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Steiner, "Montreal yarışı öncesinde, bu yıl her zaman olduğu gibi, kendimizi hangi pozisyonlarda bulacağımızı bilemiyoruz ve yarıştan yarışa her şey öyle bir değişiyor ki herhangi bir tahminde bulunmak zor."

"Sadece bizim değil, rakiplerimizin de neler yapabileceğini anlamaya çalışıyoruz çünkü mücadele çok yakın ve saniyenin her onda biri için yoğun bir mücadele var."

"Montreal'de yarış temposunu arttırmak için mümkün olan her şeyi yapacağız çünkü İspanya'da istediğimiz temponun çok gerisindeydik."

"Genel olarak bakarsak Kanada Grand Prix'si, çok heyecan verici bir yarış. Taraftarlar bu yarışı hep çok sevdiler ve Montreal'de her zaman harikalar, bu yüzden bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, with Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images