Steiner: "Mick'le karşılaşırsak, birbirimizin yüzüne bakabiliriz"

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Artık ayrı Formula 1 takımlarında çalışacak olan Günther Steiner ve Mick Schumacher arasındaki ilk karşılaşma ilginç anlara sahne olabilir.

Alman pilot bu yıl Mercedes ve McLaren'in yedek pilotu olurken, Schumacher'in takımdan ayrılmasında büyük rol oynayan Steiner da sezona Nico Hülkenberg ile başlayacak.

Steiner, takım ile Schumacher arasındaki ilişkiyi "yanlış giden bir evlilik" olarak tanımladı ve her iki tarafın da yollarını ayırmakla doğru kararı verdiğini söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Steiner, "Sezonun ikinci yarısında Mick ile, 1.5 yıl öncesine kıyasla çok daha iyi bir ilişkim vardı."

"Bence karşılaşırsak, herhangi bir sorun olmadan birbirimizin gözlerinin içine bakabiliriz."

"Yeni takımıyla ilgili sözleşmesini bilmiyorum, simülatörde ne kadar çalıştığını, ne kadar test yaptığını ya da yapacağını bilmiyorum."

"Fakat bence bu kötü bir karar değil."

"Bence bu ona Formula 1'de var olma fırsatı veriyor. F1'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz."

"Eğer burada değilseniz çabucak unutulursunuz ve bu böyle devam eder." dedi.

Mick hem Mercedes hem de McLaren için koltuk ayarı yaptırmıştı.