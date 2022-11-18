Steiner: "Mick'in tecrübe kazanmasını bekleyecek kadar zamanımız yok çünkü gelişmemiz gerek"

Haberi dinle

Mick Schumacher'in F1'deki geleceği, sezon başından bu yana belirsizliğini koruyordu ve Alman pilotun sezon başındaki büyük kazalarının ardından Schumacher'in performansı hakkındaki eleştiriler artmıştı.

Schumacher, Avusturya ve İngiltere yarışlarında puan alarak güçlü performanslar gösterdi. Ancak genç pilotun sezonun genelindeki performansı, Haas'ı kendisiyle 3. bir sezon geçirmek için ikna etmeye yeterli olmadı.

Amerikalı ekip, Abu Dabi GP hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamayla, Schumacher'le sezonun sonunda yollarını ayıracaklarını ve Schumacher'den boşalan koltuğa Nico Hulkenberg'in oturacağını duyurdu.

Steiner, Hulkenberg'le anlaşmalarındaki en büyük nedenlerden biri olarak Alman pilotun tecrübesini gösteriyor.

Steiner, "Mick'in tecrübe kazanması için bekleyecek kadar zamanları olmadığını" ve takım olarak ileri gitmek için tecrübeli isimlerle çalışmaları gerektiğini de ekledi.

"Mick, F1'de bizden başka bir takımda yarışmadı ve birkaç yıllık F1 tecrübesi yok. Nico ise bizden önce 3 ya da 4 takımla çalıştı, yani tecrübesi var."

"Tecrübeye sahip olmak zaman alır ve şu anda bizim öyle bir zamanız yok çünkü takım olarak ilerlemek istiyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde olmak istemiyoruz, daha iyi olmayı hedefliyoruz ve istiyoruz."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takımı ileri götürmek için bu tecrübeye ihtiyacımız var. Mick'in geleceğe hazır olmadığını söylemek istemiyorum. Takımımız da gelecekte daha iyi olmak için gelişmeli. Yani bulunduğumuz yerde olmamızdan dolayı Mick'i suçlamıyorum."

"2018'de iyi gelişim sağladık, 2019'da durduk ve 2020'de düşmeye başladık. Yeniden ileri gitmemiz gerek. Bunu yapmanın en iyi yolu da daha önce [bu süreçten geçmiş] tecrübeli pilotlarla ve insanlarla çalışmak. Bu insanlar, diğer takımlarda kazandıkları tecrübeleri bizim takımımıza getirebilirler."

Steiner, ayrılık kararını Mick'e nasıl söylediklerini de açıkladı. Takım, Çarşamba günü bir toplantı düzenlemiş ve ayrılık kararı, Mick'e yüz yüze söylenmiş.

Schumacher, ayrılık kararını "çok olgun bir şekilde" karşılamış.

Steiner, konu hakkında şunları söyledi: "Kabul etmem gerek ki ayrılık kararımızı çok olgun bir şekilde karşıladı. Ona teşekkür ettim çünkü o, oldukça zor bir zamanda takımımızdaydı. Takım içinde her şey güllük gülistanlık değildi."

"Dediğim gibi, bu kararı olgun bir şekilde karşıladı. Elbette ayrılıklar her zaman duygusal olur ama o, ona bir şans verdiğimiz için bizi takdir etti."

"Bu tarz haberleri vermek hiçbir zaman güzel değildir, zevkli değildir. Onunla sadece neler olacağı hakkında konuştum ve bunun hakkında daha dün [Çarşamba] konuştuk, haberi dün [Çarşamba] verdik."