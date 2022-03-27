Steiner: "Mick'i yarışa çıkartmak için acele etseydik, uzun vadede olumsuz etkilenirdik"

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Haas'ın 2022 aracı VF-22, Schumacher'ın sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından kullanılamaz hale gelmiş durumda.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Alman pilot, gece geç saatlerde hastaneden ayrılıp otele geri döndü.

Schumacher'ın otele dönmesinin ardından, takım yeni bir araç hazırlayabilir ve yarışa pit yolundan başlamayı tercih edebilirdi.

Ancak Steiner bunu yapmama kararı aldı, çünkü aracı yeniden bir araya getirmek için harcanan çabanın kendini amorti etmeyeceğini ve potansiyel olarak dezavantaj oluşturabileceğini hissetti.

Pit yolundan başlayıp puan alma ihtimalinin epey az olması ve yarış esnasında aracın yeniden hasar alma ihtimali de hesaba katıldığında Steiner, Schumacher iki hafta içinde Avustralya GP'sine tam olarak uygun olarak döndüğünde yaşanabilecek başka bir olayın daha iyi fırsatları mahvedebileceğinden korktuğunu belirtti.

Steiner, aracı yarıştan çekme kararıyla ilgili olarak "Bütün gece çalışabilir ve yarış sabahı her şeyi aceleyle yaptığınız için büyük bir riske girdiğinizi anlarsınız"

"Bu durumda Avustralya'da elimizde yedek parça olmayacak, dolayısıyla Avustralya'da gerçekleşebilecek küçük bir şey dahi bizim daha iyi bir konumda olmamızı engelleyecek. Bu bana mantıklı gelmiyor. Bu denli risk almamıza gerek yok."

Debris from the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, on track Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner'ın bu kararı almasının bir diğer sebebi ise, takımların Suudi Arabistan'dan direkt olarak Avustralya'ya geçecek olmaları, dolayısıyla aracı fabrikaya götürmek için herhangi bir fırsat da bulunmuyor.

Steiner, "Her şeyi yarışın ardından direkt Melbourne'a götüreceğiz. Aracı şu an herhangi bir geliştirme veya inceleme yapmak için Britanya'ya götüremeyiz."

"Bu yıl pit alanından başladığımızda puan alamayacağımızı biliyoruz, çünkü orada çok fazla iyi takım var." dedi.

Sezon en az 22 yarıştan oluşacak, dolayısıyla takımların henüz yeterince büyük bir yedek parça stoğu bulunmamakta.

Steiner, yedek parçalarını gereksiz yere tüketme riskini almak istememelerinin de yarışmama kararında bir diğer faktör olarak yer aldığını söyledi.

Haas takım patronu, "Suudi Arabistan'da yarışmazsak her şey iyi olacak ve Melbourne için %100 hazır olacağız. Duruma ayak uydurmak halen zor, fakat Melbourne'e yeterince parçayla gitmekten memnunuz." dedi.