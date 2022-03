Steiner: "Mick'i yarışa çıkartmak için acele etseydik, uzun vadede olumsuz etkilenirdik"

Haas'ın 2022 aracı VF-22, Schumacher'ın sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından kullanılamaz hale gelmiş durumda.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Alman pilot, gece geç saatlerde hastaneden ayrılıp otele geri döndü.

Schumacher'ın otele dönmesinin ardından, takım yeni bir araç hazırlayabilir ve yarışa pit yolundan başlamayı tercih edebilirdi.

Ancak Steiner bunu yapmama kararı aldı, çünkü aracı yeniden bir araya getirmek için harcanan çabanın kendini amorti etmeyeceğini ve potansiyel olarak dezavantaj oluşturabileceğini hissetti.

Pit yolundan başlayıp puan alma ihtimalinin epey az olması ve yarış esnasında aracın yeniden hasar alma ihtimali de hesaba katıldığında Steiner, Schumacher iki hafta içinde Avustralya GP'sine tam olarak uygun olarak döndüğünde yaşanabilecek başka bir olayın daha iyi fırsatları mahvedebileceğinden korktuğunu belirtti.

Steiner, aracı yarıştan çekme kararıyla ilgili olarak "Bütün gece çalışabilir ve yarış sabahı her şeyi aceleyle yaptığınız için büyük bir riske girdiğinizi anlarsınız"

"Bu durumda Avustralya'da elimizde yedek parça olmayacak, dolayısıyla Avustralya'da gerçekleşebilecek küçük bir şey dahi bizim daha iyi bir konumda olmamızı engelleyecek. Bu bana mantıklı gelmiyor. Bu denli risk almamıza gerek yok."

Debris from the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, on track

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images