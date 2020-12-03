Steiner: "Mick'i 'Schumacher' adından ötürü seçmedik"

Mick Schumacher, Formula 2'deki ikinci yılında ortaya koyduğu güçlü performansın ardından gelecek yıl Haas'la F1'e adım atacak.

Ferrari'nin genç sürücü Michael, daha önce F1'de 7 şampiyonluk kazandı ve "Schumacher" adının sporda büyük bir etkisi var.

Schumacher isminin kendilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Steiner, "Umarım olumlu olur. Ama yine de yapılacak çok fazla iş var. Biz Mick'i sürücü olarak istedik. Yani 'Mick'i içeri alalım ve sonra ticari anlamda reklamını yapalım' diye düşünmedik. Ferrari ile oturup görüştüğümüzde söylediğim şey 'Bu yıl F2'de pek çok iyi genç sürücünüz var. Hangisini teklif ediyorsunuz?' oldu."

"Yani 'Ah, hangisini ticari anlamda daha çok kullanabiliriz' gibi bir şey değildi. Umarım böyle bir etkisini görürüz, ama şu ana kadar hiçbir şey bunu düşünerek yapılmadı veya yapılmıyor. Sonunda amacımız Mick'in aracı sürmesi ve sonuçlar elde etmesi. Hedefimiz bu. Eğer ticari anlamda faydalı olursa da zaten bunları kullanırız merak etmeyin." cevabını verdi."

Haas, F1'de ilk kez bir Ferrari sürücüsüyle yarışıyor ve bunun Ferrari ile bağlarını daha da kuvvetlendiği anlamına gelebileceği düşünülüyor.

Bunun Haas ile Ferrari arasındaki bağların güçlendiği ve daha uzun vadeli bir ortaklık kurulacağı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Steiner, "Şu anda hepimiz Ferrari güç ünitesinin en iyisi olmadığını biliyoruz. Daha önce söyledim, bilirsiniz. Bir ilişkide inişler ve çıkışlar vardır. Şimdi inişlerden birindeyiz, ama bize birkaç yıllığına Mick Schumacher'i verdiler, ki bu da çıkışlardan biri."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Mick Schumacher Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher sits in his Haas VF-20 for his seat fitting. Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yani Mick'in Ferrari ile birlikte kaldığını söylemek gerekiyor. Bu bir sır değil, çünkü bunu daha önce de söyledim. Güç ünitesi değiştirdiğini değiştirmemiz büyük bir değişiklik olur. İtalya'da tasarım ofislerimiz var, hepsini değiştirmemiz gerekiyor ve bu zahmete gerçekten değmez. İyi bir ilişkimiz var. Hâlâ iyi. Güç ünitesi en güçlü olmasa bile yine de iyi bir ilişkimiz var. Sadece bundan birlikte çıkmaya ve daha iyi bir konuma gelmeye çalışıyoruz."

"Schumacher anlaşması bir satış değildi. Ferrari bize hiçbir şey satmadı. Çünkü sürücü arıyorduk ve çok sayıda sürücüleri vardı. Bana destekledikleri ve değerli olan bir pilot verdiler. Ferrari ile olan şey buydu. Bundan daha fazlası olmadı."

"Mick dünya çapında büyük ilgi görüyor, bununla iyi şekilde baş etmemiz gerekiyor... En başından beri benim için oldukça tehlikeli olan daha alt kategorilerden değil, Formula 2'den birini istedim ve Ferrari ile ortaklığımız düşünüldüğünde, doğal olarak Mattia Binotto ile konuştum."

"Çocuklarla neler yaptıklarını ve onlardan birini alıp alamayacağımızı sordum. Ama o noktada isimler tartışılmıyordu bile."

"Bence bir şeyler deneme cesaretine sahip olduğumuzu gösterdik. Ama Formula 2'den gelen adamlar, 10 yıl öncesine göre daha hızlılar. Mick'le henüz çok vakit geçiremesem de çok kibar ve en önemlisi çok hızlı ve olgun bir çocuk." yanıtını verdi.