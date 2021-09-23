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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Steiner: "Mick ve Nikita arasında daha fazla olay yaşanması muhtemel"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin arasında bu yıl daha fazla temas ya da olay yaşanacağı görüşünde.

Steiner: "Mick ve Nikita arasında daha fazla olay yaşanması muhtemel"

Haas bu yıl iki çaylak pilotla yarışma kararı almıştı ve sonunda Mick Schumacher & Nikita Mazepin kadrosunu oluşturdu.

Ancak ikili, bu yıl şimdiye kadar pek çok hata yaptılar ve Schumacher daha iyi bir performans gösterse bile, yaptığı hatalar nedeniyle eleştirildi.

Ayrıca Mazepin ve Schumacher, bu yıl birden fazla kez karşı karşıya geldiler ve çeşitli olaylar yaşadılar. 

Her iki pilotun kontratı da 2021 sonunda bitiyor ancak takım, her ikisiyle de yola devam etmek istiyor ve Rusya GP öncesi resmi açıklama bekleniyor.

RTL'ye konuşan takım patronu Steiner, iki çaylak ismin 2021'in kalan kısmında yine bazı olaylar yaşayabileceğini düşünüyor.

Steiner, "Yarışların geri kalanı da aynı bu şekilde olacak."

"Herhangi bir şey için savaşmadığınızda, her zaman takım arkadaşınızla mücadele edersiniz." dedi.

İkili son olarak Monza'da temas yaşadılar ve temasın ardından Schumacher spin attı.

Yarışın ardından ikili özel olarak görüştü ve bu görüşmeden nasıl bir sonuçla ayrıldıkları bilinmiyor.

Steiner, "Ben orada değildim ama umarım bir anlaşmaya varmışlardır."

"Artık [onlara] daha fazla güveniyorum ama daha fazla temas yaşanma olasılığını göz ardı edemem." 

"Bir noktada ikisine karşı katı kurallar koymak durumunda kalabilirim ama bunu yapmak istemiyorum."

"Savaşabilecek iki sürücüye ihtiyacım var. Umarım birbirleriyle değil, diğer sürücülerle yaparlar." diyerek gülümsedi.

Steiner, ikili arasındaki savaşın genel olarak Mazepin'in daha rekabetçi olan Schumacher'i yakalamaya çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

"Mick sıralama turlarında açıkça daha iyi bir sürüş çıkarıyor. Belki de F1'e daha hızlı adapte oldu, bilmiyorum. Şu anda iyi bir iş çıkarıyor."

“Nikita'nın ilerleme kaydetmesi ve arayı kapaması çok önemli. Ancak bazen istediğiniz zamana ulaşmak için iyi bir iş yapıncaya kadar sabırlı olmanız gerekir.” 

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