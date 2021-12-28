Steiner: "Mick sezon sonundaki hızıyla beni şaşırttı"

Haas, hiçbir gelişim çalışması yapmadığı ve tamamen 2022 sezonuna odaklandığı 2021 yılında puan alamadı ve sezonu son sırada tamamladı.

Yine de, çaylak sürücüleri Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i Formula 1'e getirdikleri ve bu yılı çaylak yılları olarak tanımladıkları için, takım adına önemli bir sezondu.

Schumacher, puan alamamasına rağmen sezon boyunca ikili arasında öne çıkan sürücü oldu ve Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de orta grubu zorlayarak sezonu güçlü yarışlarla bitirdi.

Steiner, bu güçlü yarışların araçla alakası olmadığı için Schumacher sayesinde olduğunu ve buna şaşırdığını söyledi.

Steiner, The Race'e, "Hâlâ şaşkınım. Açıkça görülüyor ki araçtan maksimumu alıyor, başka alacak bir şey kaldı mı bilmiyorum."

"Son yarışlarda orta grubunun sonuna bu kadar yakın olmamız beni şaşırttı. Aracı geliştirmediğimiz için onların arkasındaydık."

"Bu yüzden biraz şaşkınım. Bunun tek nedeni Mick olabilir çünkü tüm yıl hiçbir güncelleme çalışması yapmadık." dedi.

Schumacher, sezon sonu formunun kendisinin, aracın ve takımın, daha iyi çalışmasından kaynaklandığın belirtti.

Schumacher, "Bu sadece kendimi ve aracı daha iyi tanımamın bir parçası. Nasıl hissettiğim ve nasıl yaklaşacağımı anlamakla alakalı."

"Son birkaç yarışta elimizde olanı maksimize edebildik ve bunu yapmadığımızda bile Kimi'ye ve diğerlerine çok yakındık."

"Yani bence biraz gelişme var. Aynı zamanda takım olarak işleri ele alma ve hazırlanma şeklimizde de gelişme var."

"Yıl içerisinde, 'Tamam, hızlı gitmek için gerçekten ne gerekiyor? Önden kayma mı? Arkadan kayma mı?' bunları anlıyorsun. Bunlar zamanla ve tecrübeyle gelişiyor."

"Bu yüzden kesinlikle, onlara yardımcı olan ve daha spesifik geri dönüşler sağlayabilen bir parçam olduğunu düşünüyorum."

"Büyük ihtimalle bunların hepsi farkı kapatmamıza ve olduğumuz yere gelmemize imkan sağladı." dedi.

Mick Schumacher, Haas Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, "özellikle geliştirme yapmadıkları için" performans seviyesindeki artışı, 2022 için iyi bir işaret olarak değerlendirdi.

Haas, kural değişikliklerinin kendilerine puan için mücadele edecekleri bir döneme dönmeleri adına bir yol sağlayacağını umuyor.

Schumacher, "Diğer araçlar, özellikle orta gruptaki araçlar gelişim çalışması yaptılar."

"Takım içerisinde gerçekten çok fazla motivasyonumuz var. Bu yüzden gelecek yıl için, bu yıl olduğu kadar çalışırsak, her şey iyi olacak."

"Limite yaklaşmakta ve orada kalmakta çok daha öz güvenli hissediyorum."

"Genel olarak sahip olduğumuzdan ve başardıklarımızdan oldukça gurur duyabiliriz. Şimdi ise her şey ince ayarlar yapmakla alakalı." dedi.